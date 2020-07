Kuigi me kõik tahame olla sportlikud ja tervislikud, on vabanduste leidmine, miks mitte õhtul jooksma minna, nii imelihtne. Mõned aastad tagasi rääkisime jooksusõpradest Eesti naistega, kes meenutasid, mis naljakaid vabandusi on nad endale toonud, et sportimisest viilida.