Tähistame mõistlikult: kümme alkomüüti, mis ei vasta tõele

Kohvis sisalduval kofeiinil on ergutav toime, kuid reaalsuses muudab see inimese lihtsalt erksamaks, mitte ei vähenda alkoholijoovet. Alkoholi ja energiajoogi üheaegne tarbimine suurendab alkoholimürgistuse tõenäosust.

Keefiris ning alkoholiga kommides on väga väike kogus alkoholi (kogukaalust 1–2 protsenti) ning seetõttu need ei tekita alkoholijoovet.

Une kvaliteedile ja kvantiteedile on alkoholil nii lühi- kui ka pikaajaline mõju. Suure koguse alkoholi tarbimisel on unefaasi esimesed tunnid küll sügavad, kuid öö teine pool on selgelt häiritud. Inimene ei jõua n-ö unenägude faasi, mis on aga hädavajalik vaimse tervise jaoks, et olla värske ka järgmisel päeval.