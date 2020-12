Emilie Sagée oli suurepärane õpetaja, kes asus 19. sajandi keskel tööle praeguse Läti alatel asuvas Liivimaa tütarlastekoolis. Enne seda oli ta 16 aasta jooksul vahetanud tööd lausa 18 korral ning koolirahvale tundus see imelik – õige pea selgus aga, miks see nii oli. Ning lugu osutus üsna kummituslikuks.

Öeldakse, et igal inimesel on kusagil oma teisik – doppelgänger, kes näeb välja täpselt nagu meie ise. Mõned inimesed on isegi sellega kokku puutunud: on sul ehk mõni sõber, kes väidab, et kohtas sind tänaval, kuigi sa tead kindlalt, et pole sel ajal seal kõndinud?