Täna on veel viimane hetk kingijahile minna, kui tahad, et homseks jõuluõhtuks jõuluvana kingikotis või kuuse all pakid valmis oleksid. Kuid ettevaatust! Kui vaadata vanade eestlaste ja venelaste uskumusi, siis on nii mõnigi kingitus, mille andmisest peaksid heaga loobuma.