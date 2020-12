Paljudes peredes üle Eesti ning Euroopa käis eile õhtul jõuluvana. Küllap leidis ta eest palju häid lapsi ning jagas neile ka mitmeid kingitusi. Kindlasti on aga sel pühadeajal mitmel pool meie ümber näha ka traditsioonilisest folkoloorist pärit olendeid, kes pole kohe üldse mitte nii armsad ja heatahtlikud kui keskmine jõulumees.

Mari Lwyd'i näol on tegemist päris hirmuäratava tegelasega. Tema väline vorm moodustatakse hobusepealuust, mis torgatakse toki otsa ning tokki hoidev inimene kaetakse omakorda kangaga, et jätta mulje, nagu kõnniks pealuu ringi. Mari Lwyd, tõlkes hall mära, pärineb ka meie maal tuttavast sanditamise traditsioonist, ent kui kodumaal käivad mardid-kadrid uste taga novembris, siis see olend leiab oma tee inimesteni justnimelt jõuluajal.