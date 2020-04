VAATA SAADET ⟩ «Naine ei uskunud, et hommikul huulepulgasena koju tulles olin tegelikult pargis klouniga maadelnud!»

Täna otsib endale kaaslast ning silmarõõmu 20-aastane Triin, kes on pärit Saaremaalt ning töötab Rootsi kruiisilaeval fotograafina. Enda kohta ütleb neiu esmalt et on väga musta huumoriga ning sõbralik, ent vajadusel näitab ka kurjemat külge. Triinu arvates peab mees olema mehine ning tulema ise suhtlema, on enesekindel ega karda midagi. «Mulle ei meeldi see, kui mehed on kleepuvad. Õudne! See tõukab kohe eemale.»

Esimene kohtumine Mesilasega

Valge roos käes, ootab Triinuga kohtumist Mesilasekostüümis kosilane. Neiu ei suuda alguses oma silmi uskuda. Mesilane lendas kohale Lõuna-Eestist, on maamees ning töötab luksepp-seadistajana. Neiu esmamulje kosilasest on, et kutt tundub kohmakas. Kohe juhtub ka saate esimene ämber: nimelt pakub Mesilane, et tema vastas istuv 20-aastane näitsik on esmalt 25 ning seejärel lausa 30! Tüdruk ei varja oma pahameelt ja korrigeerib meest koheselt. Õnneks jätkub vestlus vähemate ämbritega ning noored leiavad esimese ühise huviala – autoga sõitmise. Küsimuse peale, et kes oleks vajadusel näiteks kaine autojuht, raksab Triin kohe, et tema. Iga kord ja alati, mees parem leppigu sellega. Maamehena jõusaal Mesilast ei tõmba, tema saab suvel trenni muruniitmisest ja talvel lumelükkamisest, vahel käib ka isaga puid langetamas. Vahelduseks keegi, kelle musklid pole vaid vaadu jaoks!

Tundub, et mõningad maatrennialad tahab tiivuline ka Triinule jätta, sest mees asub uurima, kas tüdruk kardab käsi mustaks teha, rohida ning istutada. Mesilind ise otsib otsekohest naist, kellel pole liigset kontrollivajadust ning kes saab ise omadega hakkama. «Kui mul on keegi kõrval, siis olen ma selle ühe jaoks kindlasti olemas. Ma tahan, et ta võtab minu elust osa,» sõnab Mesilane otsusekindlal hääletoonil. Järgmine tema suust kostuv küsimus ajab Triinu aga esiotsa segadusse. Nimelt uurib mesilind, et kuidas tüdrukule jänesed meeldivad.

Esimene kohtumine Jänesega

Esialgne segadus asendub peagi mõistmisega, kui laua juurde sammub Jänes. «Kuule ole hea ja lenda nüüd minema siit, Mesimumm,» sõnab kõrvuline ja istub maha. Tüdruku esmamulje teisest kosilasest on positiivne ning ilmselt aitab asjale kaasa ka see, et Jänese avalauseks on Triinu välimuse kohta komplimendi tegemine. Kuidas nüüd selle kleepuvusega oligi? Neiu võtab komplimendi üsna leigelt vastu ning küsib hoopis teise suunda minnes, et millega Jänes tegeleb.