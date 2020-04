RETSEPT ⟩ Valmista ise üks kohev ja retrohõnguline sai

Kuna viilutamata saiad on meie poelettidelt haihtunud siis õige aeg võtta ette üks korralik saiategu. Esmapilgul raketiteadusena näiv üritus on selle retsepti järgi tehtuna lihtne nagu lapsemäng. Sama retsepti järgi on võimalik valmistada nii maitsvaid palmiksaia, keerdsaia kui ka tavalist vormisaia.