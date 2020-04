Täna tähistab maailm varalahkunud näitleja Heath Ledgeri 41. sünniaastapäeva. Teeme lühikese ülevaate näitleja elust ja karjäärist.

Elu

Tuntud Ameerika näitleja Heath Ledger ehk kodanikunimega Heathcliff Andrew Ledger, sündis 4. aprillil 1979. aastal Austraalias Perthis. Heath kasvas üles Lääne-Austraalias Kim ja Sally Ledgeri perekonnas. Kuna tema ema oli prantsuse keele õpetaja ning armastas palju lugeda ka eri maade kirjandust, said nii Heath kui ka tema õde Kate väidetavalt oma nimed inglise kirjaniku Emily Brönte teose «Vihurimäe» peategelaste järgi.

Heath Ledger oli kihlatud näitlejanna Michelle Williamsiga («Dawson's Creek», «Lassie», «Brokebacki mägi»). Nad tutvusid 2014. aastal filmi «Brokebacki mägi» («Brokeback Mountain») võtete ajal. Williams mängis selles filmis Ledgeri tegelaskuju Ennis Del Mari abikaasat Almat. Paari ainus tütar Matilda Rose sündis 28. oktoobril 2005 New Yorgis. Matilda ristivanemateks said «Brokebacki mägi» filmist tuntud Jake Gyllenhaal ja «Dawson Creekist» tuntud Busy Philipps. Ledgeri ja Williamsi suhe lõppes 2007. aasta suvel.

FOTO: Axel/Stella Pictures/Scanpix

Pärast lahutust levisid kuulujutud Ledgeri võimalikest suhetest supermodelli Helena Christenseni ning Gemma Wardiga. 2011. aastal rääkis Ward, et nad käisid Heathiga tõepoolest 2007. aastal kohtamas. Muu hulgas mainis ka seda, et 2007. aasta jõulud veedeti koos mõlema perekonnaga Perthis. Varem oli Heath Ledger suhtes näitlejannade Lisa Zane, Heather Grahami ning Naomi Wattsiga.

Tervis ja narkootikumid

4. novembril 2007 New York Timesis avaldatud intervjuus, tunnistas Ledger, et filmide «I'm not There» (2007) ja «The Dark Knight» (2008) võtete ajal võitles ta suurte uneprobleemide küüsis. «Eelmisel nädalal ma põhimõtteliselt ei maganudki. Kõigest umbes kaks tundi terve öö jooksul. Ma ei suutnud lihtsalt mõtlemist lõpetada. Mu keha oli väsinud, aga minu mõtted piinasid mind edasi,» tunnistas mees antud intervjuus Sarah Lyallile. Samal ajal tõdes, et oli võtnud enne intervjuud kaks Ambieni tabletti, sest üks ei olevat aidanud.

Pärast Ledgeri surma tunnistas tema eksabikaasa Michelle, et mees kannatas tõesti aastaid raskete uneprobleemide all. «Nii kaua, kui mina teda teadsin, olid tal olnud väga suured uneprobleemid. Ta kannatas insomnia all. Tal oli liiga palju energiat ning isegi kui tema keha oli väsinud, ei jäänud Heathi mõtted vait. Need muudkui keerlesid ja keerlesid,» meenutab naine emotsionaalselt.

Heath Ledger FOTO: JOCHEN LUEBKE/AFP/Scanpix

Heathi puhul kahtlustati aastaid ka retseptiravimite kuritarvitamist. Pärast tema surma hakkas ringlema video sellest, kuidas mees otsustas 2006. aastal hakata iga päev suitsetama viit kanepisuitsu päevas järgneva 20 aasta jooksul. Väidetavalt oli Williams palunud mehel korduvalt kanepi suitsetamise lõpetamist, kuid Ledger oli sellest keeldunud. Võib aimata, et see oli ka üks põhjustest, miks paar lahutada otsustas.

Karjäär

Keskkoolis käies õppis ta teatrikallakuga klassis, kuid 17-aastasena otsustas mees koolist lahkuda ning suunduda koos sõbra Trevor DiCarloga Sidneysse. Seal sai ta oma esimese, kuid küllaltki tähtsusetu rolli väikese eelarvega filmis «Blackrock».

Läbimurdeks eduka filmikarjääri ning suuremate filmide juurde osutus Perthis filmitud telesari «Sweat», kus kehastas homoseksuaalset jalgratturit Snowy Bowlesi. 1997. aastal tegi ta väikese rolli meie telekanaliski jooksvas seriaalis «Kodus ja võõrsil» («Home and Away»), mängides surfar Scott Irwinit. Rahvusvahelise tuntuse tõi mehele 1999. aastal valminud ameerika romantilises komöödias «10 asja, mida sinu juures vihata» («10 things I Hate About You») mängitud roll Patrick Verona. Film oli kaasajale kohandatud versioon William Shakespeare'i näidendist «Tõrksa taltsutus».

Sellest ajast peale mängis ta erinevaid rolle eritasemelistes filmides. Kindlasti väärivad esiletõstmist tema kehastused Roland Emmerichi lavastatud Ameerika iseseisvussõda käsitlevas ajaloolises draamas «Patrioot» («The Patriot» ning Marc Forsteri lavastatud romantilises draamas «Koletise ball» («Monster's Ball»). Samal ajal kritiseeriti Ledgerit ka nimirolli eest 2003. aastal linastunud filmis «Nad Kelly», mis rääkis Austraalia 19. sajandi tuntuimast lindpriist. Sama lugu oli samuti 2003. aastal vaatajateni jõudnud religioosse müsteeriumi «Ordu» («The Order») osalemisega, mida peetakse tema puhul suhteliselt ebaõnnestunud rollivalikuks.

2004. aastal pidi mees mängima nimiosa Oliver Stone'i filmis «Alexander», kuid kaotas rolli konkurentsis näitleja Colin Farrellile.

Näitleja üheks tugevaimaks näitlejatööks on hinnatud homoseksuaalse kauboi Ennis Del Mari rolli 2005. aastal Ang Lee lavastatud romantilises draamas «Brokebacki mägi» («Brokeback Mountain»). Selle osatäitmisega kandideeris ta ka 2006. aastal filmiauhinnale Oscar parima meespeaosalise kategoorias. Kahjuks jäi auhind võitmata ning selle viis koju hoopiski Philip Seymour Hoffman. Ledgeri võidu korral oleks saanud temast noorim selles kategoorias Oscari võitnud näitleja.

2006. aastal mängis ta narkosõltuvuste probleeme käsitlevas Austraalia filmis «Candy». 2007. aastal linastus lauljast Bob Dylanist jutustav film «I'm not there», kus Heath Ledger kehastas teiste paljude näitlejate seas erinevate nimede all laulja eluperioode.

31. juulil 2006. aastal kinnitas Heath Ledeger, et mängib 2008. aastal linastunud filmis «The Dark Knight» Jokkeri rolli. See film oli järjeks filmile «Batman Begins» (2005). 28-aastasena on Heath siiani noorim näitleja, kes on kehastanud Jokkeri rolli. Seda rolli peetakse ka tema parimaks näitlejatööks, mille eest võitis Ledger lisaks paljudele muudele tunnustustele ka Oscari ning Kuldgloobuse parima kõrvalosa täitmise eest. See tegi temast esimese näitleja, kes on võitnud Oscari koomiksifilmis näitlemise eest. Seda aga kahjuks postuumselt.

Surm

2008. aasta 22. jaanuaril leiti 28-aastane näitleja surnuna oma Manhattanil asuvast korterist. Tema surnukeha avastas massöör Diana Wolozin, kes saabus korterisse kohaliku aja järgi kell 14.45. Veerand tundi hiljem avastas Ledgeri voodist elutult lebamas. Massöör arvas esialgu, et Ledger magab ning püüdis teda äratada. Kui see ei õnnestunud, helistas ta kell 15.26 kiirabisse ning kohale saabunud parameedikud kuulutasid Heath Ledgeri kell 15.36 surnuks.