8 põhjust, miks su kehakaal enam ei lange

Pole just kuigi meeldiv tunne, kui pidev järjekindlus on alguses andnud häid tulemusi, aga nüüd on kaalunumber pidama jäänud. Nagu räägitakse, siis viimaseid kilosid pidavatki olema kõige raskem langetada – sõltub muidugi kehatüübist ja sellest, kuidas kaalu langetad.

Kaalukaotuse teekonnal hakkab ainevahetus aeglustuma, mis tähendab, et pead jätkuva kaalulanguse saamiseks vähem kaloreid tarbima või rohkem kaloreid põletama. Sa pead oma rasvakaotuse plaanile lihtsalt teisest küljest lähenema.

Siin on põhjused, miks kehakaal enam ei lange ja mida selle muutmiseks teha:

Sa tarbid liiga vähe valku

Kuna sinu keha ei vaja enam sama palju energiat nagu varem, hakkab ainevahetus pisut aeglustuma. Pead arvestama lihasmassi vähenemisega, mis on kilode kaotamisel loomulik nähtus. Mida võimsamad lihaseid on, seda rohkem kaloreid põletad, aga selleks on vaja ka rohkem valku tarbida.

Sinu toidukogused on kontrolli alt väljas

Mõtled küll, et mis paar lisaampsu halba teeb, aga viimaste kilode kaotamisel mängib see suurt rolli. Näiteks kui hommikupudrule soovitatakse lisada teelusikatäis pähklivõid, paned sina paar, sest sulle maitseb. Kalorsuse vahe on aga üüratu. Aseta toit taldrikule grammi täpsusega.

Premeerid end liiga tihti

Pole kahtlustki, et su pingutused on preemiat väärt. Mõtled, et mis see paar kommi peale trenni ikka hullu teha saab, aga see mõtteviis just hoiabki kehakaalu kinni. Selleks, et nende paari kommi kalorid ära põletada, peaksid mitu kilomeetrit lisaks jooksma.

Mõistlik on end vaid korra nädalas premeerida ja ka siis jälgi, millise koguse endale valid.

Hindad oma aktiivsust üle

Kui hakkad rohkem trenni tegema, tekib selline nähtus nagu «kompenseeriv passiivsus». See tähendab seda, et võid teha kõvasti trenni, aga liigud päeva jooksul vähem. Paljud inimesed satuvad sellise harjumuse küüsi, et potsatavad peale tugevat treeningut kodu diivanile Netflixi sarju vaatama. Kindlasti oled seda väärt, aga ära unusta end kogu päevaks diivanile. Jalutamine on täiesti piisav aktiivsus ja see hoiab motivatsiooni üleval.

Sa ei tarbi piisavalt energiat

Trennipäeval vajab organism rohkem toitaineid, kui trennivabal päeval. Unustad ära, et enne trenni võiksid süüa kerge energiarikka ampsu: peotäis mandleid sisaldab häid rasvu ja hoiab ära nälja. Võid proovida ka mõnda valgubatooni, aga taaskord jälgi, mida need sisaldavad.

Pärast trenni tuleb samuti oma keha vajalike ainetega varustada: söö näiteks üks värske vitamiinirikas salat. Proteiinijook on samuti sobiv, kui sul pole parasjagu võimalik korralikku einet süüa.

Sa pole jõusaalis järjekindel

Järjepidevus on kaalulangetamise ja lihasmassi kasvatamise juures üks olulisemaid. Tavaliselt, kui jätad juba ühe treeningu vahele, kipud ka järgmiseid edasi lükkama. Luba oma kehal treeningrutiiniga harjuda ja ole alati järjepidev. Tulemused on sellisel juhul garanteeritud.

Lisaks järjepidevale treeningule on ka taastumine oluline. See tähendab, et sööd rikkalikku toitu, jood palju vett, teed minimaalselt ühe treeningvaba päeva nädalas ja magad korralikku und.

Oled stressis ja ei maga korralikult

Stress ja unetus mõjutavad hormoonide funktsiooni ja suurendavad kortisooli taset, mis on seotud liigse kehakaaluga. Kõrgem kortisoolitase stimuleerib nälga, mis paneb sind just rämpstoitu tahtma.

Me teame, et see pole lihtne, aga sea uni esikohale, sest see mõjutab sinu tuju ja aitab tulemusi parandada.

Tarbid iga päev alkoholi