Nad on tagasi! Armastatud seriaal «Sõbrad» naaseb ekraanidele

Sarja osaline rääkis laupäeval ajakirjale The Sun: «Kohe, kui selgus, et peame võtted katkestama, sattusid kõik paanikasse. Kõige ümber ajastamine võttis väga palju aega ja meil oli suur hirm, et ei saa enne aastat või isegi kauem oma võtetega koos jätkata. Courtney oli see, kes kutsus kõik osalised koheselt Zoomi vestlusesse kokku ning hakkasime seal järjest oma ideid välja käima. Korraldasime suure ajurünnaku ning andsime tekkinud ideed edasi produtsentidele. See vestlus kestis üle kahe tunni.»

«Produtsentid peavad päevaseid kohtumisi eraldi koos Jenniferi Anistoniga, kes on olnud siiani osalistest kõige tihedama graafikuga näitleja. Ta on andnud oma lubaduse, et teeb kõik selleks, et osalised ei peaks ootama mitmeid kuid taasühinemise episoodi filmimist. Zoomi sessioonid on olnud väga humoorikad. Meil on täiesti hindamatut materjali ning loodan, et saame avaldada sellest eraldi tiiseri või isegi episoodi, mis keskenduks peamiselt meie Zoomi vestlustele,» räägib osaline.