RETSEPT ⟩ Põnevad ja maitsvad ampsud: täidetud «vutimunad»

Võtke 10 kõige väiksemat kartulit, peske need puhtaks ja asetage potti. Lisage potti vesi ja asetage pliidile keema. Keetke kartuleid 10 minutit. Kontrollige noaga, kas kartulid on seest pehmed. Kurnake vesi ja loputage külma veega. Lõigake kartulid pooleks ja eemaldage väikse lusikaga keskelt pisut sisu. Pange eemaldatud sisu eraldi kaussi ja lisage jogurt,majonees, kurkum ja must sool.