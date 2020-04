Tumedad silmaümbrused on suureks probleemiks nii noorte kui ka eakate inimeste seas. Need võivad tekkida väga erinevatel põhjustel. The Active Times annab sulle nõu, kuidas tumedadest laikudest lihtsate meetoditega vabaneda.

Stabiilne unerežiim on teadagi väga oluline meie igapäevas. Aga me kõik oleme vähemalt korra kannatanud pärast lõbusat puhkust korraliku unevõla küüsis. See kõik mõjutab omakorda ka meie nahka. Silmade ümber tekkinud tumedad laigud on väga selge magamatuse sümptom. Samas võib nende tekke põhjuseks olla hoopiski liiga vähene päikesekaitse, vananemine, ekseem, silmade sügamine või erinevad geneetilised probleemid.

Kui sa oled oma mustadest silmaümbrustest väsinud, oleks aeg katsetada vahenditega, mis võivad su probleemi vähendada.

Kookosõli

Kookosõli sisaldab väga suurel hulgal toitvaid ning kasulikke rasvu. Need rasvad aitavad stimuleerida ka vereringet, mis omakorda vähendab tumedaid ringe sinu silmaümbruses. Kasuta seda enne voodisse minekut. Määri vähemalt korra päevas toasooja külmpressitud kookosõli oma silmade alla. Tulemused hakkavad küll ilmnema alles mitme nädala möödudes, aga see on seda väärt! Kookosõli kasuks räägib fakt, et seda on üpriski lihtne hankida.

FOTO: Unsplash

Kurk

Teadagi on kurk üheaegselt maitsev snäkk ja ka suurepärane ravi tumedatele silmaümbrustele. Kurk sisaldab väga palju K-vitamiini, stimuleerib vereringet ning vähendab verehüübimist. Lõika kurgist keskmise suurusega viilud ja aseta need otse silmadele. Kõige muu hea hulgas leevendab see ka silmade punetust.

Külm piim

Piim sisaldab alfa-hüdroksühapet, mis mõjub nahale suurepäraselt. Tal on korraga nii kooriv, kortse siluv, poore puhastav kui ka nahka taastav toime. Samuti aitab see vähendada tumedaid laigukesi silmade all. Seega võta kaks vatipadjakest, kasta need külma piima sisse, pigista üleliigne piim välja ning aseta need silmadele. Muutusi võid näha juba mõne nädala möödudes.

FOTO: Unsplash

Tomatid

Tomatid võivad tunduda üsna üllatava variandina, aga tegelikult on neis peidus lükopeeni ehk pigmenti, mis annab neile punase värvuse. Lükopeen on ka antioksüdant, mis vähendab põletikku ja aeglustab vere hüübimist. Samuti aitab lükopeen kaitsta nahka UV-kiirguste eest. Niisuta vatipadjakesi tomatimahlas ning aseta need maksimaalselt 15-minutiks suletud silmadele.

Teepakid

Teadagi sisaldab tee antioksüdante, millel on positiivne mõju sinu kehale. Leota kahte teepakki kuumas vees mõne minuti jooksul ning lase neil veidi jahtuda. Aseta pakikesed silmadele ning hoia neid seal umbes 5–10 minutit.

FOTO: Unsplash

Kartulid

Kas arvasid, et ainult kurgiviilud mõjuvad sinu silmadele hästi? Selles osas oled tõesti eksiteel. Kartulid sisaldavad suures koguses C-vitamiini, mis on heaks ravimiks silmahaiguste esinemisel. Samuti aitavad kartulites sisalduvad antioksüdandid tugevdada nahka ning vähendada nahas melaniini tootmist, mis on üks suurimaid tumedate laigukeste tekkimise põhjusi. Seega koori kartul, pese korralikult puhtaks, lõika sellest kaks parajat viilu ja aseta need silmadele.

Sidrunimahl

Sidrunimahlas sisalduvad C-vitamiin ja sidrunhape on mõlemad naturaalsed nahapuhastajad. Kui lisad sidrunimahla looduslikele õlidele, tomati- või kurgimahlale, aitab see vähendada nahaturset ning tumedaid laigukesi. Niisuta vatipadjakesi õrnalt sidrunimahlas ja aseta padjakesed silmade alla. Tee seda protseduuri hommikul ärgates ja õhtul enne magamaminekut. PS! Jälgi, et sidrunimahl ei satuks otse silma! Vajadusel loputa külma veega.

Roosivesi

Uuringud on tõestanud, et roosiveel on nahka rahustav ning punetust leevendav toime. Kui kasutada seda kahel korral päevas mõne nädala jooksul, võid märgata roosivee positiivset mõju sinu nahale. Valmistamiseks keeda roosi kroonlehti vees, kasta vatipadjakesed roosivee sisse ning hoia neid silmadel 15–20 minutit.

FOTO: Unsplash

Uni

Magamatus või ebaregulaarne unerežiim mängib meie naha tervises väga suurt rolli. See mõjutab ka keha ning ajutööd. Väsimust peetakse kõige suuremaks tumedate laigukeste tekitajaks. Et nendest laikudest vabaneda, tuleks eelkõige üle vaadata oma unerežiim. Soovitatav unepikkus on 7–9 tundi, inimese soost või vanusest olenemata. Piisab vaid paarist normaalse unekogusega ööst, et tunneksid märgatavat muutust oma enesetundes ja naha välimuses.

Väike soovitus: maga võimalusel selili ning investeeri siidist padjapüüridesse. Karedad padjapüürid võivad sinu nahale väga ärritavalt mõjuda ning selja peal magamine aitab vältida näo liigset kokkupuudet padjaga.

Päikesekaitsekreem

Kas teadsid, et päike on üks põhilisemaid tumedate laikude tekitajaid? Päike annab sinu nahale täiendavat melaniini ehk pigmenti. Kui viibid ilma kaitsekreemita otsese päikese käes, võib see põhjustada silmade ümber tumedaid laigukesi. Päikesekaitsekreem aitab sul nahka kaitsta aastaajast olenemata.

Alkoholi tarbimise vähendamine

Teadagi tekitab alkoholi tarbimine sinu kehas teatavat vedelikupuudust, mis omakorda nõrgestab tervet immuunsüsteemi. See on põhjus, miks pärast ööklubis hulga kokteilide manustamist leiad end hommikul voodist koos paistes silmade ja valutava peaga. Uuringud on näidanud, et maksimaalne alkoholikogus võiks jääda naistel ühe pokaali ning meestel kahe pokaali piiresse.

FOTO: Unsplash

Apelsinimahl

Üks apelsin sisaldab 70 mg C-vitamiini. Nagu kartuligi puhul, peitub ühes klaasis apelsinimahlas palju tervisele kasulikke omadusi. Tumedate laikude vähendamiseks niisuta kahte vatipadjakest õrnalt apelsinimahla sees, pigista nendest üleliigne mahl välja ja aseta silmadele. Tee seda nii hommikul kui ka õhtul ning väldi mahla sattumist silma.

E-vitamiini sisaldavad õlid

E-vitamiin sisaldab suurel määral antioksüdante. Need antioksüdandid mõjuvad hästi sinu kehale ja verele. Näiteks päikese käes viibimisel kuivatab UV-kiirgus sinu nahka ning viib nahas E-vitamiini taseme küllaltki madalale. Selleks, et vältida UV-kiirte halba mõju sinu silmadele, niisuta oma silmaümbruseid E-vitamiini ekstraktiga mõnel korral päevas.

Tume šokolaad

Sa oled ilmselt päris üllatunud, kui näed, et nimekirjas peitub ka tume šokolaad. Aga nii see on. Tume šokolaad on tuntud kui supertoit, mis sisaldab suurel määral kasulikke toitaineid. Seal peitub suures osas kiudaineid, rauda, magneesiumi ja teisi kehale vajalikke koostisosi. Kakao aitab stimuleerida ning niisutada sinu nahka. Soovitatavalt ära tumeda šokolaadiga siiski liialdama hakka. Soovitav kogus on 1–2 tükki šokolaadi päevas.