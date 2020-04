RETSEPT ⟩ Mahedalt küüslaugune seenesupp

Puhasta ja tükelda linnuliha ning pane see puljongisse ootele, pressi juurde küüslauk. Koori kartulid, keeda need väga pehmeks ning püreesta. Pese brokkoliõisikud korralikult puhtaks, keeda kergelt soolases vees pehmeks ning püreesta. Lisa need kartulitele ja sega korralikult. Prae hakitud sibulad pannil klaasjaks, lisa sellele tükeldatud seened ning prae ja sega segu korralikult läbi. Kui kartulid, brokkoli, sibulad-seened on valmis saanud, aseta puljong taas tulele. Sega kõik komponendid puljongisse kokku ning lisa peene sõela abil toorjuust. Raputa peale peenelt riivitud kõvajuustu, maitsesta soolaga, lisa maitserohelist ning lase supil umbes 10 minutit seista.