RETSEPT ⟩ Imemaitsev Domino küpsisetort maasikatega

Purusta küpsised köögikombainis ning sega sulatatud võiga. Suru küpsisemass lahtikäivasse koogivormi ja jäta see täidise tegemise ajaks külmikusse seisma. Sulata šokolaad kuumaveevannil. Aseta kaussi kohupiimapasta, lisa riivitud laimikoor, sulatatud šokolaad ja sega. Viimasena lisa segule vahustatud vahukoor ning sega segu ühtlaseks kreemiks. Võta koogipõhi külmikust välja, aseta peale üks kiht maasikaid ja teine kiht neljaks murtud Domino küpsiseid. Kata šokolaadikreemiga ning tõsta kook vähemalt kuueks tunniks külmikusse tahenema. Kui soovid, et kook taheneks kiiremini, tõsta see umbes tunniks sügavkülma.