RETSEPT ⟩ Imemaitsvad kaerapannkoogi tornid

Kuumutage mittekleepuv pann. Lisage lusikaga pannkoogisegu pannile ning kasutage lusikat, et vormida väikesed ümmargused pannkoogid. Kui näete, et pannkoogi pealmine osa on peaaegu tahke, pöörake pannkook ümber. Küpsetage mõlemalt poolt umbes 2-3 minutit. Seejärel asetage taldrikule jahtuma.