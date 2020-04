Kassirolli edukalt sisse elanud Konstantin krapsakat Lisannet endale kodukassiks ei meelitanud

Neiu õpib lisaks ka sotsiaalmeediaspetsialistiks ning käib jõusaalis, rulluisutamas ja tantsimas. Saate alguses selgub, et saatejuht on eesootava päeva osas isegi rohkem närvis kui kohtingutele minev neiu. Lisanne ootab, et tuleks lõbus ning naljakas päev. Saatejuhi küsimuse peale vastab Lisanne, et üks asi, mis teda noormeeste juures eriliselt häirib, on isekus ning pealetükkivus.

Esimene kohtumine Kassiga

Lisannet ootab ees Kassikostüümis noormees roosa gerberaga. Noormees elab oma rolli kohe väga hästi sisse ning räägib Lisannele, et tal on üheksa elu, mille neiu leiab vägagi humoorika olevat. Tallinnast pärit Kass töötab finantsvaldkonnas IT-analüütikuna ning on ühtlasi ka fitness-treener. Seega on noortel juba leitud esimene ühine huviala – kehakultuur! Naiste juures meeldib Kassile aga see, kui neiule kassid meeldivad, kui neiu tegeleb aktiivselt spordiga ning tal on kindlad sihtmärgid, kohtingule minnes viiks käpaline Lisanne paadiga sõitma. Tundub, et neiule selline plaan sobib.

Kassipoolsele küsimusele, et mis loomad neiule meeldivad, vastab Lisanne, et talle meeldivad kõik loomad ning tal juba on kodus kaks kassi. Õnneks lisab neiu, et ühele kõutsile leiaks ta oma kodus ning südames ruumi veel küll. Kassikostüümis noormees saab veel öelda, et temale ei meeldi koerad ja putukad, eriti need, kes sumisevad, kui juba noortevahelist suhtlust keegi segama lendab.

Esimene kohtumine Mesilasega

Kohale jõuab Mesilane, kes kohe Lisannet ka embab ning neiule roose kingib. 29-aastane Mesilane on pärit Lõuna-Eestist ning töötab ehitusettevõttes operaatorina. Saame teada, et Lisanne on jumestajana töötanud umbes poolteist aastat ning leiab, et inimesi meikides pole tal sellist tunnetki, et käiks tööl. Vaat kui meeldiv on see, kui hobist töö saab!

Mesilane räägib, et talle meeldib Tartus rohkem, sest Tallinnas olla liiga kiire elutempo. Peale tööd käib ka Mesimumm jõusaalis, mängib jalgpalli, võrkpalli ja käib ujumas ning vahel harva jõuab ka pidudele. Lisanne tunneb, et Mesilane on võrreldes Kassiga tagasihoidlikum, ent ei lase end sellest segada ning uurib, kuhu see noormees ta kohtingule viiks. Mesilane pakub välja, et ehk oleks tore minna seiklusparki või siis kardiga sõitma ning uurib, milliste spordialadega Lisanne tegeleb. Lisaks juba mainitud jõusaalile ning rulluisutamisele selgub, et neiu kõige huvitavamaks aktiivseks hobiks on hoopiski postitants. Saatejuht saadab Mesilase lendu ning uurib Lisannelt esimesi mõtteid. Tüdruk selgitab, et ta oli esialgu vägagi üllatunud, et oodatavad kosilased just kostüümides on, aga jutu peale sai ta mõlema noormehega, kuigi esialgu klappis paremini Kassiga. Eks saame näha, kas ka triibulisel Mesilasel on veel võimalus neiu südant võita.

Kohting - Kass