Veterinaar- ja Toiduameti nõuanded, et koduköögis valmistatud toit oleks ohutu

Hoidmaks ära ebameeldivusi, mis võivad kaasneda riknenud söögi või joogi tarbimisega, annab Meitern viis lihtsat soovitust:

1. Enne toidu valmistama asumist ning sööma hakkamist tuleb pesta käsi vee ja seebiga. Seda põhjusel, et mikroorganismidel on käte ja köögiriistade kaudu väga lihtne edasi kanduda ja isegi väiksem kokkupuude toiduga võib põhjustada haiguseid. Samuti tuleb toit hoida eraldatuna putukatest, kahjuritest ja muudest loomadest.

2. Toitu tuleb säilitada ohutul temperatuuril. Valmistatud rooga ei tohiks hoida toatemperatuuril kauem kui kaks tundi. Seda põhjusel, et selle säilitamisel temperatuuril 5–60°C on mikroorganismide jaoks loodud suurepärane võimalus kiiresti paljunemiseks. Valmistatud ja kiiresti riknev toit, mida soovitakse pikemalt säilitada, tuleb vajadusel koheselt külmutada. Oluline on meeles pidada, et üles sulatatud toitu ei tohi uuesti sügavkülmutada. Seevastu valmistatud roog tuleb serveerida võimalikult kiiresti ja hoida kuumana (üle 60°C).

3. Alati tuleb veenduda, et söögi valmistamisel kasutatakse puhast vett ja värskeid toiduaineid. Lisaks on oluline puu- ja juurvilju hoolikalt pesta, eriti juhul, kui neid on plaanis süüa toorelt. Lihtsad toimingud nagu pesemine ja koorimine vähendavad riski, et ohtlikud mikroorganismid või ebasoovitavad ained jõuaksid organismi.

4. Ohtlike mikroorganismide hävitamiseks tuleb toitu põhjalikult küpsetada või kuumutada. Iseäranis tähelepanelik tasub seejuures olla looma- ja linnuliha, munade ja mereandide töötlemisel. Roa ohutu tarbimise aitab tagada selle kuumutamine vähemalt temperatuurini 70°C. Kindlasti tuleb toitu põhjalikult kuumutada ka teistkordsel soojendamisel.

5. Eralda valmistatud toit toorest, sest toores toit võib sisaldada ohtlikke mikroorganisme. Seega tekib risk, et need võivad kanduda säilitamise või valmistamise ajal teistele roogadele. Selle vältimiseks hoia toores loomaliha, linnuliha ja mereannid muudest toiduainetest eraldi. Tarvita toore toidu töötlemisel eraldi köögitarbeid ning säilita toitu anumates, et vältida valmistatud toidu kontakti toorega.