7 lihtsat viisi, kuidas karantiini ajal sotsiaalselt aktiivseks jääda

Korralda virtuaalne õhtusöök

Kuigi kallite inimestega ühe laua taga õhtustamine on raskendatud, ei tähenda see seda, et sa ei saaks nendega üldse koos õhtustada. Valige retseptid eelnevalt koos välja, leppige kokku õhtusöögi kellaaeg ning lülituge end Zoomi, Skype või mõne muu sarnase rakenduse kaudu ühise õhtusöögi lainele.

«Laste jaoks on eriti oluline olla teiste inimestega ühenduses ning rääkida oma vanematega,» räägib Heather Hoke, kahe lapse ema ning veebilehe Embracing Chaos with Love asutaja. «Te saate isegi mängida mängu ja valida selle raames välja kõige ilusamini valmistatud õhtusöögi. Retseptide jagamiseks kasutage näiteks privaatset Facebooki gruppi või grupivestlust.»

FOTO: Shutterstock

Võta osa virtuaalsetest treeningutest

Paljud inimesed on harjunud osalema spordiklubides pakutavates grupitreeningutes. Hea uudis on see, et isolatsioonis olles ei pea sa sellest loobuma. Võta lahti Youtube ja leia endale sobivad treeningud ning lisa need kellaajaliselt oma päevaplaani. See aitab hoida nii füüsilist aktiivsust kui ka hoiab sinu sotsiaalsust erksana.

«Need hoiavad meid paremini motiveerituna,» sõnab kliiniline psühholoog Jaime Zukerman. «Samuti tekitab meis häid emotsioone, mis üksi isolatsioonis olles kaduma kipuvad. Samuti aitavad toime tulla ärevuse ja depressiooniga.»

FOTO: Unsplash

Korralda filmide ja sarjade ühisvaatamine

Tänu tehnoloogiale ei tähenda eneseisolatsioon seda, et peaksid üksi olles ühiste lemmiksarjade ja -filmide vaatamise unustama. Netflix Party pakub võimalust inimestel gruppidena koos vaadata erinevaid filme, seriaale ning paljusid põnevaid saateid. Leppige kokku ühisvaatamise aeg, otsige välja meelepärased filmid ning kinoõhtu võib alata!

«Sotsiaalse distantsi hoidmine ei tähenda seda, et peaksid oma sõpradest eemalduma,» ütles Airtime eestvedaja Daniel Klaus. «Airtime's on võimalik vaadata kõiki lemmiksarju ning toredaid Youtube'i videoklippe koos sõpradega. Samuti saab ka grupivestluses kuni kümne sõbraga korraga vestelda.»

FOTO: Unsplash

Saada käsitsi kirjutatud kiri

Soovid kellegi päeva kaunimaks muuta? Kuidas oleks ühe armsa käsitsi kirjutatud kirjaga tema postkastis? See on hea viis end internetist eemale hoida ning kinkida sõbrale mälestus, mida on lihtsam leida kui ühte armsat kirja tuhandete virtuaalselt saadetud sõnumite hulgast.

«Ma ei tea ühtegi inimest, kes poleks naeratanud nähes enda postkastis ühte käsitsi kirjutatud kirja või postkaarti,» meenutab naerdes psühhoterapeut Tina B. Tessina. «Kuna on tõestatud, et viirus ei ela paberil just eriti kaua, on paberil saadetud kirja saades nakkusoht väga väike.»

FOTO: Unsplash

Korralda virtuaalne kohting

Praeguses olukorras on kohtingutel käimine üsna palju häiritud. Samas ei tähenda see seda, et peaksid neist täielikult loobuma. Aeg on minna virtuaalsele kohtingule!

«Virtuaalsed kohtingud avavad meile ideaalse võimaluse eelnevalt inimesega põhjalikult tuttavaks saada ilma suuremate ajakavade sobitamise või veidrate esmakohtinguteta,» selgitab Peter Anthonii. «Näiteks külastage virtuaalselt koos mõnda maailmakuulsat Euroopa muuseumi või korraldage õdus õhtusöök küünlavalgel.»

FOTO: Unsplash

Otsi üles oma vanad sõbrad

Isolatsioon on veninud juba küllaltki pikale ning kuigi ehk oled teinud kolleegidega nii mõnedki virtuaalsed koosolekud, pole see siiski piisav. Oluline on tunda end sotsiaalsena ka väljaspool tööaega ning inimestega, kes sulle alati toeks on ning häid emotsioone pakuvad. «Töökaaslastega jutustamine pole kindlasti piisav suhtlus,» selgitab psühholoog Kimberly Dwyer. «Me vajame suuremat sotsiaalset suhtlust inimestega, kes meile palju tähendavad. Mängudeõhtud, kokteilide joomised, kohvipausid, pidustused ning isegi palvetunnid annavad meile võimalusi olla rohkem sotsiaalselt aktiivsemad.»

FOTO: Unsplash

Vestle distantsilt

Distantsi hoidmine tundub tüütu, aga see ei tähenda, et me ei võiks siiski oma sõpradega kohtuda. Võta ette jalutuskäik ning jaluta oma sõbra maja juurde. Helista talle ning kutsu ta aknale rääkima. Teine võimalus on kutsuda ta õue, vältida füüsilist kontakti ning hoida kaks meetrit vahet. Nii ei riku te seadust, aga saate üksteist siiski näha.

«See on väga oluline, et oleksime inimestega emotsionaalses kontaktis. Minu peres on kuus inimest ning eile õhtul kohtusin kõigi teistega oma ema majas, kus kõik eraldi nurgas istudes tunde jutustasime. Oluline on hoida distantsi ning olla terve,» sõab Kelley Kitley lõpetuseks.