Üllatav põhjus, miks peaksid kõrvaklappe puhastama ning kuidas seda teha

Paljud ostavad teadlikult vähem kvaliteetseid kõrvaklappe põhjusel, et need lähevad varem või hiljem katki ning siis ei kaasne nii suurt süütunnet raisatud raha pärast. Kui aus olla, siis tuleks tegelikult ka kõige odavamaid kõrvaklappe puhastada, mis võib vähendada nende katki minemise riski.

Ükskõik, kas on tegu on kõrvapealsete või -siseste klappidega, puhastama peab neid ikkagi. Nimelt koguneb kasutamise käigus neisse palju baktereid ja küllaltki palju kõrvavaiku ning see võib omakorda vähendada kõrvaklappide töökorda ning tekitada haigusi.

Loomulikult on olemas spetsiaalseid vahendeid kõrvaklappide puhastamiseks, aga isolatsioonis olles võib nende hankimine küllaltki keeruliseks osutuda. Tegelikult on sul vajalikud vahendid ilmselt juba kodus olemas.

Puhastamine: kui kõrvaklappidel on eemaldatavad pehmendused, eemalda need ettevaatlikult klappidelt. Tee lapp imepisikese tilga pesuvahendiga kokku ja enne puhastamist veendu, et vahendit pole liiga palju. Seejärel hakka lapiga õrnalt pehmendusi hõõruma. Samamoodi puhasta ka kõrvaklappe, aga jälgi, et vahend ei satuks ühegi elektroonilise detailini. Puhasta pehmendused ning klapid õrnalt niiske rätikuga, kuni pesuvahend on täielikult eemaldunud. Jäta kõrvaklapid umbes ööpäevaks (vajadusel kauemaks) kuivama ning aseta pehmendused klappidele tagasi alles siis, kui nad on täiesti kuivanud.