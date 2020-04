Oluline põhjus, miks kodukontoris viisakad riided selga panna

Kuigi oled füüsiliselt sotsiaalsest tugisüsteemist eraldatud ja rutiin on häiritud, on vaimse tervisega arvestamine sama oluline kui füüsilise tervise eest hoolitsemine. Rahvusvaheline vaimse tervise organisatsioon soovitab end igal hommikul valmis panna, et rutiin puutumatuna hoida, kirjutab Huffington Post.

Paljud inimesed vajavad hommiku jaoks rutiini ja turvatunnet. Neil on vaja teada, mis samm teisele järgneb ja kuidas päev enam-vähem välja näeb. Seetõttu soovitataksegi järgida oma igapäevast rutiini: ärka üles, käi duši all ja riietu tööks.

Kui tunned end vähese füüsilise aktiivsuse ja produktiivsuse tõttu pisut madalamas seisus olevat, turguta oma meeli sellega, et paned end hommikul valmis, nagu tegu oleks täiesti tavapärase rütmiga. Su aju hakkab mõtlema tööle või õppimisele, kui riietud, nagu varem hommikuti tegid.

Töö jaoks riietumine ei tähenda muidugi seda, et peaksid end ülikonda riietama või kitsasse seelikusse. Piisab ka pisut viisakamatest riietest kui tavaline dress. Riietumine annab ajule teada, et midagi on toimumas ja see aitab n-ö käike vahetada.