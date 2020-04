10 seksiga seotud jaburust, mida noorena tõe pähe võetakse

Allpool on toodud kümme arvamust, mis noorel võib seksist olla, kuid loomulikult ei vasta need tõele:

1. Süütuse kaotamine on valusaim asi maailmas.

Esimene vahekord on kindlasti valulik, aga seda võivad olla ka järgmised. Oluline on partnerile märku anda, kui see, mida ta teeb, põhjustab valu.