5 nippi, kuidas toiduvalmistamisel raha säästa

Toit on üks esimesi kohti, milles me raskemal ajal hakkame kulutusi kokku tõmbama – ei telli koju süüa, eelistame odavamat toorainet. Paraku kipume samal ajal ka kvaliteedi osas silma kinni pigistama, mis kajastub selles, et viimase kuu ajaga on viinerite, keeduvorstide ja hakkliha müük lausa hüppeliselt tõusnud.

Toit on aga meie tervise alustala, mille arvelt eriti just viiruste hooajal mööndusi teha ei tohiks. Eriti oluline on praegu oma lihatarbimine kriitilise pilguga üle vaadata, sest see on Eesti rahvaterviseprobleem number üks ning teeb meile tihtipeale rohkem kahju kui kasu. Õnneks saab paremaid valikuid tehes üsna väikese eelarvega süüa teha ka maitselt ja kvaliteedilt allahindlust tegemata.