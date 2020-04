Üllatav viis, kuidas sellerit külmikus kõige paremini säilitada

Kõige parema tulemuse saamiseks ära lõika sellerit eraldi varteks vaid hoia poest toodud pea tervena, kirjutab MSN . Seejärel mähi see alumiiniumfooliumisse ning aseta külmkapis olevasse eraldi puu- ja köögiviljade hoiustamiseks mõeldud sahtlisse, mis on enamasti külmiku kõige alumine riiul läbipaistvate plastikust väljatõmmatavate kastidega. Sel viisil sellerit säilitades hoiad selle varred värskena umbes kaks kuni neli nädalat.

Kui sinu seller tuli plastikkotis, siis tuleks see kindlasti eemaldada. Nipp seisneb selles, et plastik hoiab endas viljade poolt loomulikult toodetud etüleeni, mis soosib ning kiirendab nende roiskumist. Alumiinimufoolium, kui seda õigesti kasutada, lubab sel gaasil minema pääseda, et seller kauem värskena püsiks. Seega tuleks sellerivarred sisse mässida sellisel viisil, et liiga palju niiskust ei eemalduks, aga mitte ka nii tihedalt kokku pressituna, et etüleen kinni jääks.