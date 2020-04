Island soovitab elanikel üksildusega võitlemiseks päevas viis minutit puud kallistada

Lonely Planet annab teada, et Icelandic Forest Service'i (IFS, tõlkes Islandi Metsateenistus) soovituste kohaselt on hea viis üksindusest üle saamiseks iga päev vähemalt viie minuti jooksul oma puiseid naabreid kallistada, vahendab portaal Mental Floss. Ida-Islandil on läbi lume aetud lahti teerajad, et elanikel oleks lihtsam puudele ligi pääseda. Samuti on laiendatud matkaradasid, et inimesed saaksid väljas viibides siiski distantsi hoida. IFS uuendas isegi oma kodulehekülge piltidega, kus inimesed kallistavad igasuguse suuruse ning kujuga puid. Pildid islandlastest puid kallistamas leiad siit.