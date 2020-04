Kas peale seksi pissimata jätmine toob kaasa põiepõletiku?

«Vahetult peale seksuaalvahekorda urineerimine on kindlasti kasulik, sest uriinivool uhub kusiti mehhaaniliselt kahjulikest bakteritest tühjaks,» ütleb günekoloog Alyssa Dweck. Muretsema ei pea aga ainult penetratiivse seksi puhul. Dweck toob välja, et igasuguse vahekorra, sealhulgas ka manuaalse stimulatsiooni puhul võivad bakterid nagu E. coli, mis tavaliselt resideeruvad päraku ning vagiina avause ümbruses, migreeruda kuseteedesse ning nakatada põit. Seega tuleb naise jaoks peale seksuaalseid kontakte pissil käimine põiepõletiku vältimisel kohe kindlasti kasuks.

Kindlasti tuleks tähele panna, et sa ei aja põiepõletikku segi tupeseenega. «On oluline teada, et nii bakterid kui pärmseened elavad tupes loomulikult, aga põiepõletiku ja tupeseene sümptomid on erinevad ning neid ravitakse erinevalt,» ütleb dr. Dweck. «Põiepõletiku puhul tunned sa tugevat ning tihedat vajadust urineerida, urineerimine on valulik ning seda ravitakse suukaudse antibiootikumiga. Tupeseene puhul aga tuleb tupest tihket valget eritist, sa tunned tugevat sügelust ning seda ravitakse seeninfektsiooni vastaste ravimitega, mida enamasti on võimalik osta käsimüügist.»