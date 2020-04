Salapärasel saarel elatakse 100-aastaseks ja kauemgi

Costa Ricas eraldatud Nicoya poolsaar paistab silma selle poolest, et õnneliku elu saladus ei peitu kindlasti mitte rahas, ravimtaimede kasutamises, enda treenimises või pikas unes. Osa inimesi peavad oma pikaealisuse saladuseks piirkonna kaltsiumi- ja magneesiumirikast vett. See on tõsi, sest seda vett saab ainult Nicoya Peninsulast.

Mis on sinine tsoon?

Sinise tsooni kontseptsioon loodi umbes 20 aastat tagasi. Sinise tsooni piirkonda kuulub viis paika: Sardiinia, Costa Rica Nicoya Peninsula, Okinawa Jaapanis, Ikaria Kreekas ja Loma Linda Californias. Tegemist on piirkondadega, kus inimesed elavad äärmiselt kõrge vanuseni.

Costa Rical elatakse lihtsat elu ja seda on mitmeid kordi maailma õnnelikemaks riigiks nimetatud. Elurõõm ja lõbus olek ongi peamised põhjused, miks seal riigis kõrge vanuseni elatakse.

Costa Rica sinise tsooni elanikud räägivad, mis on nende pikaealisuse saladus.

Regulaarne madala intensiivsusega treening

101-aastane José Bonifacio Villegas käib iga päev hobusega ratsutamas. Ehkki ta vajab sadulale istumisel abi, näeb ta oma vanusest tunduvalt noorem välja. Pea kõik saja-aastased inimesed rõhutavad füüsilise aktiivsuse olulisust. Isegi kui neil juhtub mõni kehaosa haige ja kulunud olema, leiavad nad siiski mooduse aktiivseks eluks. 99-aastane Juan Gutiérrez Rosales armastab pärast hommikukohvi lühikesele matkale minna.

Töötlemata ja madala kalorsusega toit

Costa Rica rahvas sööb enda kasvatatud värsket toitu. Iga päev süüakse riisi, ube, papaiat ja ananassi. Paljud kasvatavad oma toorainet ise, sest ei oma poeskäimiseks piisavalt suurt sissetulekut või kaubanduskeskused asuvad liiga kaugel. Toidud valmistatakse algusest lõpuni ise ja restoranidest ei tea keegi midagi.

Tervislikud harjumused

Enamik saja aastastest väidavad, et püüavad pahedest võimalikult palju eemale hoida. 102-aastane Maria Trinidad Espinoza Medina ütleb: «Ei mingeid narkootikume, suitsetamist, joomist ega pidusid.» Samas paljud mehed siiski on hakanud mingis etapis jooma ja suitsu tegema. 96-aastane Pablo Castillo Carillo ütleb, et tema arst on lubanud ühe õlle kuus juua.

Tugevad peresuhted

Enamik saja-aastased elavad perega või asuvad neist jalutuskäigu kaugusel. Sugulased toovad toidukaupa, aitavad toitu valmistada, söövad koos ja pakuvad seltsi. Söömine pole mõeldud ainult kõhutäiteks, vaid pere ja sõpradega suhtlemiseks. Peres on palju liikmeid ja omavahel jagatakse erinevaid lugusid ja elutarkusi.

Üksteise abistamine

Sinist tsooni iseloomustab tugev võrgustik, kus kõik kogukonnas teineteist abistavad. Pika eluea saladus peitub selles, kui lihtsalt hea inimene olla. Vanasti peeti sõprust kõige olulisemaks, aga nüüd on see pea kõikjal rahaga asendunud.

Tugev usk

Saja-aastaste inimeste jaoks on religioon väga oluline. Sealsed inimesed elavad usukommete järgi ja tunnevad kõige eest tänutunnet. Usk hoiab neid ausa ja õiglase inimesena.

Positiivne ellusuhtumine