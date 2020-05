TALLINN FASHION WEEK ⟩ Kirill Safonov trikitab varrukatega ja süstib lootust helgesse tulevikku

Vastvalminud kollektsioon kannab nime «Kevadine meri» – see on täis puhtust, lakoonilisi mustreid ning pastelseid ja külmi värvitoone, mida Eestimaal kevaditi näha saab. Kuna aga juhtus nii, et Kirilli kollektsioon valmis juba mõned kuud tagasi, siis sügelesid moehuviliste näpud niivõrd, et pea kõik osteti ära!

«Kirill Safonov kas meeldib või ei meeldi, kuid kes teda armastavad, armastavad teda piiritult,» kinnitab Kristiina Heinmets-Aigro. «See pastelne rahulikum kollektsioon pole ehk väga kirillilik, kuid peenike talje, puhvis varrukad... See on Kirillilik käekiri!»

See on ka põhjus, miks tänane moesõu tuli fotogaleriina.

Kirill Safonovi sõnul toovad pastelsed toonid esile naiste jume ning muudavad selle klaarimaks. «Inspireeru loodusest: kanna heledat ja pastelset rõivast ning kaunista seda pisikeste detailidega nagu näiteks pungadega kevadiselt kirsipuult,» soovitab moelooja, kes tahab oma loominguga tuua kõigi ellu kevadist värskust ja anda lootust helgele tulevikule.

«Kirillil on alati uhked varrukad,» teab Kristina Herodes. «Aga need pole niisama krooked – Kirillil on alati aluseks enneolematu lõikeline arhitektuur. Väga läbimõldud, väga eriline. Aga ootamatult rahulik, mahe, paitavalt pastelne.»

Kas märkasid hitihoiatust: lipsudega varrukad!

Kirill Safonov, Tallinn Fashion Week FOTO: Kirill Safonov/ TFW

Kirill ütleb, et värvide osas jäi ta sel korral hoidma ühte liini. «Valge, heleroheline, pastelsed toonid – külmad kirkad värvid!» Sellega tuleb tõesti nõus olla - toonid on jahedad ja pigem tagasihoidlikud, kuid vormid üsna julged ja grandioossedki.

Liisi Eesmaa on natuke nukker, et Kirilli sõu ainult fotodena oli. «Kahju, et videos ei näinud Kirilli sõud, pildid jäid võib-olla liiga üheplaanilised, aga eelmisel TFW-l jättis ta sõu laval väga tugeva mulje!»

«Tahaks ainulaadne olla, ei taha masstoodanguga kokku minna,» ütleb Safonov oma loomingu kohta ja tuleb tõdeda, et nii see ongi. Kirill on tõeliselt ainulaadne!

FOTO: Kirill Safonov/ TFW