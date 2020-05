Korvi võib anda ka mõlemale! ⟩ Särtsakas Anna oma südames karvastele kosilastele kohta ei leidnud

Vaba aega on Annal vähe, ent talle meeldib jalutada ning käia ka kinos ja teatris. Mees peaks olema enesekindel, ent see ei tohi käia käsikäes ülbusega ning lisaks ka eesmärgikindel ja vastutusvõimeline. Viimase omaduse kohta ütleb Anna, et seda on meestes neil päevil nagu kuidagi vähe näha. Enesetutvustuse lõpetuseks ütleb ta, et armastust võib leida igalt poolt ning eks universum täna otsustab, kas saadab naise teele just täna otsitud kaaslase.

Esimene kohtumine Pulliga

Esimene kohtumine Pulliga võtab naise südamest naerma, kuigi Anna esimene kommentaar asjast on kohe see, et ta leiab, et väga keeruline on inimesega suhelda, kui silmsidet luua ei saa. Sellest ei lase ta ennast aga kindlasti takistada ning juba uuribki Anna Pulli hobide kohta. Tuleb välja, et Pull on loomult seikleja ning talle meeldib väga käia pikkadel jalutuskäikudel, kohati ka rasketel ja ilma radadeta maastikel ning mõned retked on lausa 20-30 kilomeetrit pikad. Õnneks on hea, et Annale samuti jalutamine sümpaatne tegevus on!

Ent Pull pole ainult seikleja! Tuleb välja, et loomakostüümis mehel on ka sügav kunstihuvi, sest tal on kodus lausa üle 900 erineva maali ning joonistuse. Mõned neist kujutavad ka naisi ning kui Anna uurib, milline oleks Pulli fantaasianaine, siis vastab mees, et talle meeldivad sportlikud ning musklis naised, erilised lemmikud on kulturistid. Ent peatselt joonistub välja ka noorte esimene ühine huvi – teater. Anna üritab vahetevahel töö kõrvalt ka kuhugi näitlema sattuda ning ka Pullil on teatrihuvi ning mõned näitlemisega seotud projektid käsil. Kuid pikka pidu selle avastuse lahti rääkimisel pole, sest juba tammub kohale keegi kolmas...

Esimene kohtumine Jetiga

...kelleks on Jeti! Ilma pikema jututa suundutakse kohe hobide teemale ning tuleb välja, et valge jetikostüümi sees peitub hoopiski kirglik ning õline motomees, kes ütleb, et kui korra juba sadulasse istud, siis on sealt väga raske uuesti maha tulla, olenemata sellest, mis sinuga raudratsu seljas juhtunud võib olla. Anna küsimuse peale pihibki Jeti, et tal on elus lausa mitu “sünnipäeva”, viimane neist neli aastat tagasi. Ent taevasse sõuavad esimesed murepilved, kui Anna kaamerale ütleb, et tema motohobi üleüldse ei poolda, sest miks peaks keegi peale maksma selle eest, et surma saada. Lisaks muretseb naine, et isegi kui ta valiks Jeti saate lõpus, siis kas mees terve suvise sõiduhooaja aprillist oktoobrini olekski kodust eemal?