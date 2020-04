Mis on «halb orgasm» ja kas sa oled seda kogenud?

Teine põhjus on see, et inimene tunneb kohustust orgasmi saada. "Uuringud on näidanud, et kui inimene tunneb survet orgasmi saada, siis toob see kaasa stressi ja/või teisi negatiivseid efekte," kirjutas üks uurija. "Näiteks on naised ja mehed tihti välja toonud, et nad tunnevad kohustust mõlemapoolse nõusolekuga seksi ajal orgasmi saada, et olla kindel, et seks kõigile osapooltele aus ning võrdne tunduks." Teiste sõnadega: kui tunned kohustust üle finišijoone jõuda, siis võib lõpptulemus üldsegi mitte eriti nauditavaks osutuda.