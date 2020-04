Virtuoza by Liisi Tui lööb Tallinn Fashion Weekil laineid elegantsi ja Rooma linnameluga

Kollektsiooni loomisel on Virtuozale omaselt kasutatud jätkusuutlikul viisil soetatud kangaid ning moelaval saab näha Itaaliast pärinevat küütlevat siidi ja viskoosi. Värvidest on disainer pühendunud elegantsetele toonidele nagu must, valge ja beež. Lisaks lõi Liisi Tui kollektsiooni tarbeks originaalmustrid, kus leidub Rooma taevast laenatud helesinist tooni ja päikselist kollast.

Kollektsioon on vahetu ja mänglev nagu naiselik loomus – leiab nii šikke lehvivaid pükse, argiselt armsaid kleite ning suveöiselt salapäraseid komplekte! Virtuoza on Eesti moebränd, mis on loodud Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud moedisaineri ja kunstniku Liisi Tui poolt. Brändi muusaks on ürgselt naiselik ja ajatult stiilne naine.