Olin 30-aastaseni süütu, sest haruldane seisund muutis seksi väga valusaks

Petek kannatas vaginismi käes, mis on selline seisund, kus peenist ei õnnestu soovitud vahekorra ajal tuppe viia naise pinge ja hirmureaktsiooni tõttu. Vahekorda astumine on äärmiselt valulik.

Petek kirjeldab, et tema vaginism esines üpris ekstreemesel kujul. Ainuüksi mõttest tõmbas mitte ainult vagiina, vaid ka kogu keha krampi. Petek tundis tihti end läbikukkununa, justkui ta poleks piisav. Ta ei tundnud end naisena, pidas end katkiseks ja oli pidevas masenduses. Siis aga hakkas ta joogat ja meditatsiooni harrastama ning need kaks osutusid tõeliseks pöördepunktiks.

Suuri edusamme saavutanud Petek otsustas reisima minna ja kohtus oma praeguse kallimaga. Vahetult pärast 30-aastaseks saamist astus ta esimest korda vahekorda ja on nüüd õnnelikus suhtes 37-aastase Johannega. «Pärast kõiki neid aastaid, mil olin hirmu tundnud, oli esimene seks uskumatu. Ma ei tundnud mitte mingisugust valu. Mu partneri jaoks võis see muidugi pisut kohmetu tunduda,» ütleb Petek ja kirjeldab, kuidas pärast seda kogu pinge õlgadelt langes. Ta suutis vaginismi pärast kõiki neid aastaid lõplikult selja taha jätta.

Istanbulis elav Petek on loonud haigusseisundiga naiste toetuseks tugirühma. «Ma räägin oma loo, et see jõuaks kõikide naisteni,» ütleb naine, sest soovib haigusega seotud tabud ja müürid maha murda. Petek usub, et igal naisel on võimalik selle keeruka olukorraga elama õppida või üle saada nagu temal õnnestus.