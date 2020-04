KAS TEADSID? ⟩ Kohv muudab magustoidu maitse veelgi magusamaks

«Selle efekti loovad tõenäoliselt mõned mõrud ained kohvis,» rääkis dr Fjaeldstad. «See võib selgitada seda, miks tükike tumedat šokolaadi kohvikõrvasena maitseb palju pehmemalt, sest mõru maitse on vähem tuntav, magusataju on aga kõrgendatud olekus.»

Dr Fjaeldstad tõi välja, et teda üllatas fakt, et inimeste mõru ja magusa maitse taju saab nii kergesti mõjutada. Lisaks loodab mees, et need tulemused annavad meile ehk tulevikus parema ülevaate sellest, kuidas inimese maitsenäsad töötavad.