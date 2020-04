Invaliidist mees pidi oma koju sisse murdma, sest õde viskas ta päeva pealt puupaljana tänavale

Pealtnäha rahuliku Nõmme kõrgete mändide all keeb elu tegelikult kõrgetel temperatuuridel. Katrin Lusti kutsus kohale Ülle, kelle sõnul viskas tema õetütar novembris oma lihase venna Priidu välja kodust, kus too oli 20 aastat oma nüüdseks lahkunud ema loal elanud.

«Ta koputas ja ütles, et hakka pakkima. Ma lihtsalt läksin uksest välja,» ütleb Priit, kes lahkus kodust vaid plätudes ja T-särgis. Mees enam tuppa ei pääsenud, sest ukselukk vahetati välja ja asjad tõsteti puukuuri. Priit otsis viis ööpäeva toasussides ümberkaudsetelt elanikelt peavarju.

Priidu tädi Ülle tundis, et ta peab andma endast kõik, et tema õepoeg ei jääks kodutuks. Ülle nimelt lubas oma lahkunud õele, et hoolitseb tema poja Priidu eest. «Ta ütles, et kui mind enam ei ole, siis palun seisa vähemalt mu poja eest, sest ma tean milline on Priidu õde. Ta sõidab tast nagu traktoriga üle,» ütleb Ülle, kes on andnud endast kõik, et lubadust täita. Priidu tädi Ülle on ainus inimene, kes mehe eest siin maailmas veel võidelda võiks.

Eevi õde ja Priidu tädi Ülle. FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurijast

Priidu ema Eevi oli jõukas naine, kellele kuulus suur krunt ja maja Saaremaal, pool maja Nõmme mändide all ning Mustamäe korter, kus vanaproua ise enne surma elas. Lisaks oli samas kortermajas veel üks ühetoaline pind. Ülle sõnul tehti Saaremaal asuv maja kinkelepinguga tütre nimele ja Nõmme majaosa ning Mustamäe korter määrati testamendiga tütretütrele.

Lahkunud Eevi, kelle vara üle jagelus käib. FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurijast

Nii nagu ikka, oli ka selle perekonna tüliks raha. Kinkelepingu kokkuleppel seisis, et eakas Eevi saab elupäevade lõpuni Saaremal suvitamas käia. Kui Eevi pärast kinkelepingu sõlmimist järjekordselt Saaremaale läks, olid ühtäkki maja lukud vahetatud. «Ta magas terve öö kuskil sõbranna juures või autos,» ütleb Ülle ja lisab, et õnneks sai lukud vahetatud ja ema pääses ikkagi sisse. Veelgi hämmastavamaks muudab loo käigu see, et kinkelepingus on klausel, mis lubas Eevil Saaremaa pinda eluea lõpuni kasutada. Ülle usub, et kinkeleping sai tehtud läbi survestamise.

Ülle ütleb, et tema ema Eevi oli oma tütre käitumisest šokis ja pärast kinkelepingu sõlmimist (8 aastat tagasi) läksid ema ja tütre suhted väga keeruliseks. See oligi põhjus, miks Ülle andis lubaduse ta poja eest alati seisma jääda. Ülle peab ka Nõmme majaosale tehtud testamenti veidraks. «Veider selles suhtes, et testament oli kallutatud õetütre poole,» selgitab Ülle.

Kõnealune Nõmmel asuv majaosa, mille esimesel korrusel Priit juba 20 aastat elanud on. FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurijast

Testamendi järgi oleks pidanud Mustamäel asuv ühetoaline korter Priidule koduks jääma, et mees ei jääks pärast oma ema surma maa ja taeva vahele. Testamendi järgi korter talle küll ei kuulu, aga omab õigust seal elupäevade lõpuni elada. Neli kuud pärast ema surma majast välja visatud Priit aga korterisse sisse ei pääsenud, sest see olevat võõrastele üüritud.

Priidu õe vastumeelsus seisnevat selles, et mees väidetavalt ei maksvat majaga seotud kommunaalmakse. Samas Ülle ja Priit kinnitavad ühest suust, et õde ei esitavat arveidki ja mees teeb pimesi suvalises summas ülekandeid.

Priidu palgatud jurist ütles, et tema õel ega õetütrel polnud mingisugust õigust meest päeva pealt majast tänavale tõsta. Tädi Ülle kutsus saate lindistuse ajal kohale politsei, sest tema sõnul on Priiduga ebaseaduslikult käitutud. Politsei kahjuks aidata ei saanud, sest majaosa omanik pole mitte Priit, vaid testamendi järgi tema õetütar. «Kui omavahel ei saada hakkama, tuleb politseisse minna. Tsiviilasju ei saa politsei lahendada,» ütles kohale tulnud politsei.

Priit elas juhtunut väga üle ja sai pärast esimest Lustiga kohtumist miniinfarki. Samas oli ta siiski maja luku lahti muukinud, uue paigaldanud ja tagasi koju elama asunud. Mees ütleb, et inimese jaoks on tegelikult üks kõige hirmsamaid kogemusi see, kui ta tõstetakse omaenda kodust tänavale.

Priidu õde ei soovinud omapoolset versiooni saates esitada.

Katrin Lust ütleb lõpetuseks, et tema meelest on Ülle ühe suurema südamega inimesi, keda ta kohanud. «Minu meelest on ta suurepärane eeskuju näitamaks seda, mismoodi ei tohi oma lähisugulasi hätta jätta, ükskõik millised nad ka ei oleks. Tädi Ülle suguseid võiks maailmas olla rohkem,» sõnab Lust.