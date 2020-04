7 viisi, kuidas videovestlustes kehakeelt lugeda

Aju osa, mis kehakeele eest vastutab, kutsutakse limbiliseks süsteemiks (ingl. limbic system), selgitab Joe Navarro, endine FBI agent, kes praegu on pühendanud ennast mitteverbaalse suhtluse uurimisele. Limbiline süsteem koosneb nendest aju osadest, mis tegelevad emotsioonide ja mäluga ning see toimib meie organismis taustajõuna. "See süsteem ei mõtle ise mitte midagi, see lihtsalt reageerib maailmale," ütleb Navarro.

Intrapersonaalne ehk sisekõneline kommunikatsioon suunab inimest liigutama end viisidel, mis annavad aimu tema emotsionaalsest olukorrast. Näiteks kui sa flirdid, siis pöörduvad su jalalabad inimese suunas, kellest sa huvitatud oled, et seda huvi mitteverbaalsel viisil välja näidata. Ning kuigi sa inimese jalgu videovestluse ajal tõenäoliselt ei näe, ütleb Navarro, et videokõnes sisalduvad ikkagi viited väga mitmete emotsioonide, näiteks frustratsiooni, muretsemise, huvi ja flirdi kohta.

1. Kulmude kergitamine näitab nõusolekut

Ühe kulmu tõstmine on märgiks pisut koomilisest kahtlusest, kuid kahe kulmu kergitamine annab sulle märku, et ülemus, sõber või silmarõõm on sinuga nõus. "Me kasutame seda tavaliselt inimeste tervitamiseks, ent tihti näeb seda reaktsiooni ka siis, kui inimene midagi ei ütle, ent on ometi vestluskaaslasega nõus," ütleb Navarro.

2. Huulde hammustamine märgib ebakindlust

"Huulde hammustamine või huule kokku pressimine tähendab "ma maadlen millegagi" või "ma tahan midagi öelda, kuid praegu pole hea aeg" või siis on neid tabanud mingisugune muu raskus," toob Navarro välja. See näitab, et on hea aeg korraks vestlusteemat vahetada ning kaaslaselt küsida, kuidas ta ennast tunneb või pakkuda tema muredele mingil viisil leevendust.

3. Nina kergitamine annab märku aktiivsest vastupanust

Kui kulmude kergitamine annab märku nõusolekust, siis nina kergitamine või kirtsutamine, mida kutsutakse ka jänkuninaks, tähendab hoopis vastupidist reaktsiooni. Kui inimene teisel pool ekraani sinu väidetega absoluutselt nõus ei ole, on seda tema nina ümbritsevates miimikajoontes näha, seega oleks just siis hea aeg monoloog lõpetada ning vestluskaaslaselt tema arvamust küsida.

4. Lõua liikumine küljele on märk kahtlusest

See liigutus ei väljenda küll nii suurt vastumeelsust kui jänkunina, ent lõua kergelt ühele või teisele poole kallutamine annab märku, et partner pole veel päris kindel, kuidas ta ennast sinu ideede suhtes tunneb. Räägi edasi, et oma mõtteid selgitada, kuid kuula kindlasti ära ka kaaslase arvamus.

5. Kaela puudutamine on märk ebakindlusest või murest

"Kui inimene oma kaela puudutab, on see tavaliselt märk mingit sorti ebakindlusest, eriti kui puudutatakse kaela eesmist osa," ütleb Narvarro. Kehakeele eksperdid arvavad, et see evolutsiooniline žest tuleneb ürgsest soovist kaitsta kaela kui õrna kohta kiskjate rünnakute ajal. Samast liigutusest tuleneb ka inglise keeles tuntud fraas "pärlitest haaramine" (ingl. clutching your pearls), mis väljendab samuti hirmu või ebakindlust situatsiooni suhtes.

6. Avatud peopesaga juuste katsumine markeerib flirti

Navarro ütleb, et mitte igasugune juuste katsumine ei ole märk vestluskaaslase huvist sinu vastu. "Asi pole niivõrd selles, et ta oma juukseid katsub, pigem on oluline see, kuidas ta seda teeb," ütleb ta. "Kui talle meeldib tema ees olev inimene, isegi kui see on ekraanil, siis katsub inimene oma juukseid sellisel viisil, et tema ranne on suunatud väljapoole. Seega kui sa keerad oma kätt sellisel viisil, et su randme siskülg on kellegi poole suunatud, annab see aimu sellest, et sa tunned end selle inimese juuresolekul vägagi mugavalt."

7. Pea kallutamine näitab siirast huvi