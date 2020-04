4 üllatavat erogeenset tsooni, mille peale sa ise ei tuleks

"Erogeensed tsoonid on sellised alad kehal, mis stimuleerimise käigus muutuvad tundlikumaks ning võivad omakorda tuua kaasa seksuaalse reaktsiooni, näiteks lõõgastuse, seksuaalse erutuse ja/või orgasmi," ütleb dr. Sadie Allison, inimseksuaalsuse ekspert. "Erinevatel kehadel võib mitu tosinat erogeenset tsooni, kuid mõned piirkonnad su kehal annavad suurema tõenäosusega soovitud reaktsiooni." Kuna paljud inimesed ei pruugi olla omaenda anatoomiat piisavalt avastanud, annab dr. Allison neli soovitust, milliste alade stimuleerimisega ning kuidas algust teha. Liigume soovitustega ülevalt alla.

1. Otsmik ning silmalaud

"Seda piirkonda alahinnatakse tihti, sest seda lihtsalt ei peeta tihti "seksikaks", vaid pigem lõõgastust pakkuvaks. See on tõsi, nende alade stimuleerimine võib olla vägagi lõõgastav ning just see muudab nad seksikaks," ütleb dr. Allison.

Kuidas stimuleerida: Libista üks sõrmeots hellalt üle silmalau, alustades silma sisenurgast ning liikudes väljapoole. Tõsta sõrm üles ning korda tegevust. Seejärel kasuta kahte või kolme sõrmeotsa, et masseerida põski ning lõuga suurte ringjate liigutustega, kasutades abivahendina näiteks näopiima või -õli. Liigu edasi oimukohtadele ning seejärel otsmikule. "Väga õrna survega tõmba sõrmeotstega ümber kogu näo, ülespoole suunatud liigutustega üle nina ning alla suunatud liigutustega üle lõua ning selle ümbruse," selgitab dr. Allison sobivat tehnikat.

2. Rindade vaheline ala

"Rinnad ning nibud ise langevad tõenäoliselt vägagi suure tähelepanu osaliseks ning nii võimegi mööda vaadata läheduses asuvast erogeensest tsoonist. Rindade vaheline ala on lihtsasti ligipääsetav ning seda saab stimuleerida mitmel erineval viisil," toob dr. Allison välja.

Kuidas stimuleerida: Kui teed seda koos paarilisega, soovitab ta kasutada temperatuurimänge. Näiteks palu oma partneril hingata kuuma õhku oma rinnale või tõmmata keelega üle selle, et luua jahutav efekt. "Kui oled omaette, aitavad sama efekti saavutada ka soojakott ning jääkuubik," toob naine välja.

Alternatiivselt võid kasutada ka libestit või massaažiõli ning peopesaga rindadevahelist ala masseerida. "Pehmema puudutuse jaoks libista sõrmeotstega üle piirkonna, ka õrnalt küüntega tõmbamine võib erutav olla. Katseta erinevate tehnikatega ning saa teada, milline neist just sinu jaoks kõige nauditavam ning erutavam tundub."

3. Koht, kus alakõht su reiteks muutub

Dr. Allison toob välja, et ka vahetult genitaale ümbritsevas alas püsimine võib väga erutav olla.

Kuidas stimuleerida: "Vajuta labakäed õrnalt vastu kõne all oleva tala ning tee rütmilisi, ringjaid liigutusi. Alusta külgedelt ning liigu aeglaste ja pehmete tõmmetega üle terve piirkonna," räägib naine. "Kui sul on tupp, siis liiguta käed alakõhult ka oma häbemekingule ning libista need allapoole, üle välimiste häbememokkade ning reite sisekülgede. Seejärel liigu tagasi üles V-tähe kujuliselt ning jõua taas alakõhuni." Võid proovida samas piirkonnas ka väga õrna puudutust sõrmeotstega, sulega, hellade suudluste või jääkuubikuga.

4. Kliitori ning tupeava vaheline ala

See soovitus on samuti tupeomanikele. "Selles piirkonnas on kaks jäikpunduvat ehk erekteeruvat kude, mida võib sisuliselt pidada "kliitori jalgadeks" ning need moodustavad V-tähe kuju," selgitab dr. Allison viimase ning kõige intiimsema erogeense tsooni asukohta.

Kuidas stimuleerida väljast: Aseta sõrmeotsad tupeava mõlemale küljele. "Lainetava survega stimuleeri ning masseeri neid tundlikke kudesid. Katseta erineva survega, et saada teada, kuidas su keha reageerib," ütleb dr. Allison. "Seejärel libista sõrmeotstega üles kuni jõuad vahetult kliitori alla, seejärel libista taas alla tagasi. Korda seda. Pane tähele, kas märkad õrna, kergelt tihket ning jäikpunduvat kudet naha all. Kuigi mitte kõik ei tunneda seda kudet, on tehnika ise siiski väärt proovimist!"