5 moodust, kuidas nartsissistist partner sulle naha alla poeb

Peale nartsissisti vägivaldseid purskeid on tavaline kuulda selliseid fraase nagu «Sa provotseerisid mind!»; «Sa oled liiga tundlik!»; «Mina ei ole seda küll öelnud.» või «Sa võtad asju liiga tõsiselt.», mis on osa «gaasikeeramise» taktikast. Tema eesmärk on panna sind arvama, et vägivalda polegi kunagi juhtunud või kui juhtuski, oli see sinu süü. Selline eneses kahtlemine paneb sind vägivaldsesse suhtesse jääma isegi siis, kui on täiesti selge, et tegemist on mürgise suhtega, sest kaaslase käitumine on pannud sind omaenda instinktides ning sündmuste tõlgendamise võimes kahtlema.

3. Teiste inimeste sinu vastu pööramine

Nartsissistid hoiavad enda ümber haaremit inimesi, sest nad armastavad, kui keegi nende egole pai teeb ning nad vajavad konstantset tagasisidet välismaailmast. See toidab nende vajadust ülemäärase imetluse järele ning kinnitab veelgi nende suurejoonelist enesetähtsust. Tegemist on tarkade kameeleonidega, kes ühtlasi on väga head inimeste meelitamises, kuna nartsissistid võivad oma iseloomu ning käitumist muuta vastavalt sellele, milliste inimestega nad parajasti suhtlevad, et saada parim võimalik tulemus.

Seetõttu pole üllatav, et nartsissistid alustavad veidi peale hülgamisfaasi lõppu sinuvastast laimukampaaniat, et maalida pilt sinust kui ebastabiilsest poolest suhtes. Tavaliselt selline kampaania on nartsissisti tutvusringkonnas ka edukas, sest nad ümbritsevad end teiste nartsissistide, inimmeelitajate ning inimestega, keda on kerge ära võluda. Laimukampaaniaga saavutavad nad tavaliselt kolm tulemust:

See maalib pildi sinust kui vägivallatsejast või ebastabiilsest inimesest ning juhib tähehelepanu kõrvale sinu süüdistustelt tema vägivallatsemise suhtes.

See provotseerib sind, kinnitades sellega teistele sinu ebastabiilsust, kui sa proovid vaielda selle imidži vastu, mille nartsissist sinust loonud on.

Laimukampaaniaga tõmbab nartsissist sind tagasi suhte poolt loodud traumaatilisse olukorda. Sa pead ikka ja jälle toime tulema tema poolt lendu lastud kuulujuttudega sinu isiku kohta, sel ajal kui sa üritad neile süüdistustele vastu vaielda.

Ainus viis, kuidas selle laimukampaaniaga mitte kaasa minna, on igasuguste suhete lõpetamine nii nartsissisti enda kui ka teda ümbritseva inimhaaremiga.

4. Sinu armukadedaks tegemine

Terved suhted kasvavad jõudsalt turvatundest lähtuvalt, ebaterved suhted on aga täis provokatsiooni, ebakindlust ning truudusetust. Nartsissistidele meeldib luua armukolmnurki ning tuua välja teiste inimeste arvamusi, et oma argumente kinnitada, kuid ka selleks, et sinu emotsioonide niiditõmbajaks olla. Kolmnurgaolukorras tõmmatakse paarisuhtesse keegi kolmas, olgu see siis endine partner, praegune armuke, mõni sugulane või ka täiesti võõras inimene. Olukord võib aset leida nii sotsiaalmeedias, inimeste endi vahel või ka lihtsalt nartsissisti enda suusõnalistes kirjeldustes kolmanda inimese arvamuste kohta.

Nartsissist toetub armukadedusele kui väga tugevale emotsioonile, mis võib panna sind tema tähelepanu eest võistlema, seega võid tihti kuulda fraase nagu «Ma soovin, et sa oleksid rohkem tema moodi.» või «Ta tahab mind oma ellu tagasi ning ma ei tea, mida teha.». Selliste lausete eesmärgiks on sütitada sinus võistlusiha ning süvendada ebakindlust oma positsiooni osas nartsissisti elus. Tervislikus suhtes tullakse armukadedusega toime produktiivsel viisil, kuid nartsissist soovib sinu tundeid halvustada ning maha teha, jätkates mõtlematult ebasobivaid flirte või isegi afääre. Kolmnurgaolukorraga hoiab nartsissist sind kontrolli all, sest sa oled nii ametis tema tähelepanu eest võitlemisega, et märkad palju väiksema tõenäosusega suhtes teisi ohumärke või otsid viise, kuidas sellist mürgist suhet lõpetada.

5. Ta ei näita sulle oma tõelist palet

Nartsissist peidab end tavaliselt maski taha, mis on loodud nendest iseloomujoontest, mida ta tavaliselt suhte alguses sulle ning kogu ülejäänud aja muule maailmale näitab. Seetõttu võibki sul olla väga raske aru saada, kes nartsissist siis tegelikult on: kas armas, võluv ning näiliselt kahetsust avaldav inimene, kes ilmub vahetult pärast vägivallaolukorda, või siis ongi ta vägivaldne partner, kes sind ning sinu tundeid igapäevaselt maha teeb. Sulle võib jääda mulje, et tegemist on ainult hetkelise langusega ebainimlikkusesse, ent tegelikult on vägivallahetk just see, mil sa näed kõige suurema tõenäosusega nartsissisti tõelist palet või vähemalt kõige lähedasemat versiooni sellest.