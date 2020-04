Tundub, et koroonakriisi tõttu karantiinis olevad inimesed avastavad üha rohkem endas tärkavaid kokandusoskusi. Kui tunned, et tahad end toidukultuuri teemal veidi harida või vajad oma ellu pisut suhkrust ning jahust võistluslikku meelelahutust, siis pöördu Netflixi poole ning sisesta otsinguribale üks neist seitsmest sarjasoovitusest.

NAILED IT!

«Nailed It!» ehk emakeeli «Ära tegin!» või «Sain hakkama!» on peamiselt huumorielemendile keskenduv sari, kus kolm algajat kodukokka üritavad kahes erinevas voorus järgi teha suurejoonelisi ning proffessionaalseid maiustusi. Sari on Netflixis jooksnud neli hooaega ning tundub vaid tuure juurde koguvat, sest sarjast on välja kasvanud vähemalt nelja erineva riigi kohalikud versioonid ning ka kaks eraldi pühade-teemalist hooaega, kus üritatakse järgi teha erinevate talvel tähistatavate pühade teemalisi küpsetisi. Netflixis teadagi reklaame pole, seega pakub see sari vaatajale terve pooltunni jagu suhkruga üle puistatud meelelahutust.

Saatejuht Nicole Byer, ameerika koomik, ning žürii proffessionaalne juht, prantslasest kondiiter ja šokolaadimeister Jacques Torres, lööbivad omavahel nalja ning Torres selgitab vaatajale alati ära, kuidas tegelikult kõiki neid imepäraseid torte ja küpsetisi valmistama peaks. Peale seda on hea muigega vaadata, milliste käkkide ning eksimustega osalejad hakkama saavad. Iga kord on saates ka erinev külaliskohtunik, kes enamasti seostub kas saate küpsetiste teemaga (näiteks prantsuse maiustuste teemalises saates oli külaliseks teine prantsuse kondiiter) või on lihtsalt maiustuste maailmas tuntud nägu. Kohtunikud peavad suhu pistma ning järgi proovima igasugused õudused, mida algajad kokad neile serveerivad, olenemata maiuse välimusest või söödavuse astmest. Kogu see kompott kokku pakub vaatajale südamlikku ja magusat huumorit ning tihti ka mõne kokandusnipi, mida kõrva taha panna.

Kaunistatud muffinid mida «Nailed It!» osalejad üritavad järgi teha, ent mis «Sugar Rushi» osalejatele on täiesti igapäevased saavutused. FOTO: Shutterstock

SUGAR RUSH

«Sugar Rush» ehk «Suhkrusagin» sarnaneb eelmisele sarjale selle poolest, et valmistatakse samuti kõiksuguseid kondiitritooteid ja maiustusi, kuid seekord on osalejateks juba oskajad kondiitrid, kellest paljudel on ka oma poed ning kohvikud. Seega leiab siit saatest juba palju keerulisemaid retsepte ning kohe kindlasti kaunima välimusega lõpptulemusi kui «Nailed It!» sarjast pärit käkid. Ka sarja ülesehitus on pisut teine: igas saates võistleb neli paari kondiitreid, kes pannakse proovile kolmes erinevas voorus, milleks on muffinid, kommid ning viimaks tordid. Peale igat vooru langeb kõige nõrgem paar võistlusest välja ning saate lõpus valib neljaliikmeline žürii kahe tordi vahel. See saade keskendub rohkem kokkamisele, huumorit leiab siit vähem, ent silmadega saab õgida kõiksuguseid vaimustavaid maiusi, mis vaataja silme all valmivad ning kindlasti magusaisu peale ajavad. Ühe episoodi pikkuseks on umbes 50 minutit.

THE FINAL TABLE

Kui magusaisu täis vaadatud või maiustused vastukarva, siis tuleb appi väga suurejooneline sari «The Final Table» ehk «Viimane laud», kus osalevad 24 tippkokka üle terve maailma. Osalejatel on vöö all lademetes erinevaid saavutusi, kellel Michelini tähed, kellel mitmed restoranid, nad on kokku kogutud riikidest üle maailma ning seejärel paari pandud. 12 duot võistlevad igas saates kahes erinevast voorus, iga episoodi läbivaks teemaks on ühe riigi toidukultuur. Esimeses voorus valmistavad kõik 12 paari ühe käesoleva riigi toidukultuuri klassikalise roa, mida hindavad samast riigist pärit kolm kohtunikku. Kolm kõige kehvemini esinenud paari võistlevad teises voorus ning peavad kasutama etteantud koostisosa, nendest langeb iga kord välja üks või lausa kaks paari. Läbi erinevate riikide ja kultuuride jõutakse lõpuks ühe võitjani, kes saab koha viimase laua taga, ümbritsetuna teistest tippkokkadest. See sari sobib hästi kultuurilembesele vaatajale, sest igast episoodist on võimalik mõne riigi kulinaarsete telgitaguste ja klassikaliste roogade kohta palju huvitavat teada saada ning iga episood on tund aega pikk.

Pereliikmetega köögis möllates saab alati nalja. FOTO: Shutterstock

THE BIG FAMILY COOKING SHOWDOWN

Pole magusasõber? Suurejoonelised ning Instagrami-väärilised road ei huvita? Otsid midagi maalähedasemat? «The Big Family Cooking Showdown» ehk «Suur perekondlik kokkamisvõistlus» on siin, et pakkuda sulle mahlakat briti huumorit, toredaid perekondi ning kodust toitu. Saates otsitakse Inglismaa parimat kokandusperet ning selleks võistlevad igas saates omavahel kaks kolmeliikmelist perekonda. Esimeses voorus valmistavad pereliikmed žüriiliikmetele toidu stuudioköögis, seejärel pakuvad neile õhtusööki oma isiklikes kodudes ning kolmas voor toob pered tagasi stuudiosse, et valida välja kolme vooru peale paremat toitu pakkunud pere, kes liigub edasi finaali suunas. See saade pakub vaatajale sooja tunnet, ehedaid muigeid ning ekraanilt näeb selliseid toite, mida osavamad kodukokad ka omas köögis võivad järgi proovida. Kolme mahuka vooruga saade kestab kokku tund aega.

COOKED WITH CANNABIS

Igas nimekirjas peab alati olema ka üks pisut pöörane ning värske soovitus. Seekord pakume välja ühe Netflixi uusima võistlusliku kokandussaate, «Cooking with Cannabis» ehk «Kanepiga kokkamine», kus igas saates võistlevad kolm kokka, kes on harjunud toitudes muuhulgas kasutama ka erinevaid kanepitooteid. Igas saates on kolm vooru, kokad valmistavad kahest saatejuhist ning neljast erinevast külaliskohtunikust koosnevale žüriile eelroa, pearoa ning magustoidu. Saate fookus on pole niivõrd võistluslikul momendil, pigem tegeletakse vaataja harimisega, et vähendada võõristust kanepi ning eriti kanepiga kokkamise ja «söödavate» (ingl. «edibles») kanepitoodete ees. Seda kokandussaadet võib vaadata ka lihtsalt võistlusliku söögitegemisena, kus surve ei ole maksimaalselt põhja keeratud, ent asjast huvitatud vaataja leiab sealt väga palju huvitavat infot kanepi ning erinevate võimaluste kohta, kuidas seda toidu valmistamises kasutada. Üks episood möödub päris kiiresti ning kogu kogemus pakitakse veidi enam kui poolde tundi.

Tänavatoiduputka Tais, Bangkokis. FOTO: Shutterstock

STREET FOOD: ASIA

Kokandussaateid saab teha ka ilma võistlusliku momendita ning päris tihti kombineeritakse toidukultuuriga tutvumine reisimisega. Need kaks elementi paneb kokku järgmine soovitus, «Street Food: Asia» («Tänavatoit: Aasia») mis räägib Aasia tänavatoidust läbi pooletunniste episoodide, kusjuures iga suurema selles piirkonnas asuva riigi kohta on oma episood. Iga osa on justkui kiire pilguheit, kus üritatakse ülimalt limiteeritud aja jooksul rääkida nii riigi toidukultuuri tuumast kui ka mõnest kuulsast tänavatoidurestoranist. Tänavatoit on teema, mis Eestis on vaid viimase aastakümne jooksul rohkem pead tõstnud, ent Aasias on sellel kümnenditepikkune ajalugu, kusjuures iga riigi tänavatoit on korraga naabritest mõjutust saanud, ent ometi sisaldab vaid talle omaseid elemente. Niiet kui võistlusmoment ja reality-televisioon sind ei paelu, sukeldu kitsaste ning värviliste tänavate rägastikku, kus peaaegu läbi ekraani imbuvate aroomide aurus on hea teha mõne reisisihtkoha toidukultuuri kohta eeltööd või, miks mitte, järgmist sihtkohta lausa kõhutäite järgi valida.

UGLY DELICIOUS