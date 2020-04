RETSEPT ⟩ Suurepäraselt maitsev uutmoodi vaarika-šokolaadi küpsisetort

Niisuta ükshaaval küpsiseid ning aseta need järjest sobivale alusele. Kui esimene kiht on valmis laotud, kata küpsisekiht ühtlaselt kohupiimamassiga. Aseta peale uus kiht piimaga niisutatud küpsiseid ning kata see spaatli abiga toorjuustukreemiga.