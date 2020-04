Teadlased avaldasid põhjuse, miks kohv tualetti külastama ajab

Ameerika teadlased selgitasid 2019. aasta seedeelundkonna uuringus välja, milline seos peitub kohvijoomise ja sellejärgse roojamise taga. Kuna keskmine inimene joob päevas kaks tassi kohvi, võib see tähendada, et väga paljud on temaatikaga hästi kursis.

Miks kohv suurele hädale ajab?

Kohv sisaldab sadu naturaalseid kemikaale. Inimesed on alati arvanud, et kofeiin on see, mis tualetti ajab, sest kemikaalid aktiveerivad mao lihased ja käärsoole. Rottidele tehtud uuring kummutab selle väite.

Üldiselt kuumadel jookidel ongi selline mõju ja kofeiin stimuleerib soolestiku aktiivsust, aga need pole peamised põhjused. Tegelik iva seisneb hoopis happelisuses. Kohv sisaldab klorogeenhapet ja soodustab maohappe tootmist. Mõlemad happed alandavad mao pH-d ja kiirendavad toidu liikumist maost sooltesse, et toit kiiresti välja ajada.

Samuti suurendab kohv selliste hormoonide tootmist, nagu gastriin ja koletsüstokiniin, mis suurendavad toidu seedimise ja käärsoole aktiveerimise võimet – see hoiab asjad käimas. Need ongi põhjused, miks sama protsess ka kofeiinivaba kohvi manustamisel toimub.

Kuidas tualetti jooksmist ära hoida?