ARMAS VIDEO ⟩ Naudi esmaspäeva täpselt nii nagu see armas koerake

TikToki kasutaja Paula_the_koala otsustas oma jälgijaid kostitada ühe mõnusa koeravideoga. Ta postitas keskkonda video oma koerast, kes Kylie Minogue surematu hiti «Can't Get You Out Of My Head» saatel mõnusalt muusikat ja sooja päikest nautis. Koera näost võib välja lugeda, et oli olukorraga väga rahul. Video on saanud üle 460 tuhande vaatamise ning seda on kommenteeritud 3738 korda.