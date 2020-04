8 märki, et peaksite suhte päästmiseks pöörduma terapeudi poole

Ta ei kuula sind

See on üks esimesi märke, mida peaksid suhte juures jälgima. Kui sinu partner kuuleb, aga ei kuula ega huvitu sinu mõtetest, siis küsi endalt, kas sa päriselt soovid ka endale ükskõikset partnerit või vajad suhtes siiski rohkem mõistmist ja hoolimist.

«Paljud probleemid algavadki sellest, et inimesed ei kuula üksteist või ei räägi üksteisega,» tõdeb psühholoog Chris Leeth. «See annab aina rohkem võimalusi ülemõtlemiseks ning tekitab inimestes aina rohkem küsimusi, mis neid omakorda seespidiselt mürgitama hakkavad.»

FOTO: Shutterstock

Te jõuate tihti tagasi sama probleemi juurde

Kui iga vestlus või tüli jõuab lõpuks sama teema juurde, on viimane aeg end terapeudi juurde kirja panna. «Kui inimesed tulevad mitmedat korda sama murega vastuvõtule, on selgelt näha, et mingitele varasematele probleemidele ei leitud siiski sobivat lahendust. Tihtipeale võib selle põhjuseks olla ka probleemi lahendamise edasilükkamine. Teatavasti läheb läheb lumepall ajaga vaid aina suuremaks,» räägib suhteterapeut Rachel Elder.

Kõik partneri harjumused ajavad sind tohutult närvi

Olenemata suurest armastusest on ühes korteris viibimine teie mõlema jaoks muutunud suureks katsumuseks. Vähe sellest, et sind ajavad närvi tema maha visatud sokid, vihastad isegi tema hingamise peale. See on selge märk, et sinu hinges kummitab mõni vana luukere ning te ei pruugi sellest ilma vestluseta üle saada.

«See on hetk, mil peaksid partnerid üksteisele otsa vaadates mõtlema, miks nad nii tunnevad. Mõtlema, miks neid mõned partneri harjumused tohutult häirivad. Seejärel võtma end kokku ja rääkima sellest ka oma kaaslasega, et leida probleemile koos mõlemaid rahuldav lahendus. Samuti aitavad sellist probleemi lahendada ka erinevad ühised tegevused. Näiteks minge koos kinno, valmistage süüa või võtke ette jalutuskäik, et saada korrakski välja tavaelu rutiinist,» soovitab Leeth.

Sind häirib partneri sotsiaalmeedia kasutamise meetod

«Paljude paaride puhul ei ole sotsiaalmeedia kasutamine mingisugune probleem,» selgitab Leeth. «Tavaliselt muutub see probleemiks alles siis, kui üks osapooltest on mingil põhjusel kaotanud oma partneri vastu usalduse või tunneb end erinevatest välisfaktoritest ohustatuna. Näiteks üheks suurimaks tüliallikaks kipub olema ühe osapoole otsus jätta oma sõprusringkonda alles endiseid kallimaid. See tõmbab paljudel kaaslastel vaiba jalge alt ära.»

Paljud arvavad, et suhtes olles peab end täielikult vaid oma partnerile pühendama ning eraldi sõbrad on sellest hetkest minevik. Tegelikult on oluline, et mõlemale jääks alles oma privaatsus ja sõbrad, kelle hulka võivad kuuluda ka endised kallimad. Muidugi oleneb väga palju ka teievahelistest suhetest.

FOTO: Shutterstock

Te ei suuda tülitsemist lõpetada

Tihti on tülitsemise põhjuseks ühed ja samad probleemid. Kui sa ei suuda endiselt näiteks oma partneri jalgpallihuviga harjuda ning iga mängu vaatamine lõppeb suure sõnelusega, oleks aeg küsida nõu kolmandalt osapoolelt.

«Kui partnerid leiavad tavapärastele teemale lisaks iga päev aina uusi asju, mille üle kakelda, on mõistlik maha istuda ja mõelda, kas mõlemad soovivad sama palju selles suhtes olla ning sellesse ka panustada,» lisab Leeth.

Te ei tülitse mitte kunagi

«Usu või mitte, aga tülitsemine võib suhte puhul olla ka positiivne tunnus. Ilma tülideta suhe võib toimida vaid selle hetkeni ideaalselt, mil üks osapooltest oma suu lahti teeb ning kõik teda häirinud detailid korraga letti laob,» räägib suhteterapeut Lauren Cook. Tihti võib tülideta suhtes tekkida ka olukord, mil partnerid jätavad probleeme enda sisse, mis võib viia katastroofiliste tagajärgedeni.

FOTO: Unsplash

Te ei seksi

«Paljude suhete puhul on seks justkui liimiks partnerite vahel. Samas pole see alati nii ning rohket seksi sisaldavate suhete puhul ei ole mõned päevad ilma seksita otseselt veel mingi katastroof,» selgitab «The Stress-Proof Brain» raamatu autor Melanie Greenberg. «Paljude paaride puhul on seksi puudumine veninud aastate pikkuseks ning see on probleem, millega peaks pöörduma juba suhteterapeudi poole.»

FOTO: Shutterstock

Te plaanite abielluda

Kuigi see soovitus võib esmapilgul tunduda üsna ebatavalisena, siis tegelikult võib see abielus suuresti kasuks tulla. Terapeudi vastuvõtul võite mõista näiteks detaile, mis teile varem muret valmistasid ning selle läbi vabaneda teatud hirmudest.