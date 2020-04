Barista annab nõu, kuidas kodus head kohvi valmistada

Ei ole vahet, kas teed kohvi kodus või valmistab seda kohviku tipptasemel tehnikaga professionaalne barista – mõlemal juhul võib see kas õnnestuda või mitte. Seepärast ei tasu ka hinna järgi otsustades masinat või kohviube valida. Samas ei tähenda see ka, et peaks poeriiulilt valima kõige odavama masina. Põhiline erinevus odavate ja kallite kohvimasinate vahel (samuti professionaalseks kasutamiseks mõeldud ja koduste masinate vahel) on erinevate masinaosade kvaliteet, tööd teevad need sisuliselt samamoodi. Et koduski kohvikuväärilist kohvi teha, tasub investeerida korralikku ja töökindlasse masinasse.