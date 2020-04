HEA TEADA ⟩ Just nii tihti peaksid oma patju pesema

Miks ma peaksin oma patju pesema?

Kodumajapidamisportaali The Laundress asutajad, Lindsey Boyd ning Gwen Whiting räägivad, et patju peaks tingimata pesema ning seda soovitatavalt iga paari kuu tagant. "Põhjus on selles, et padjad puutuvad meie näoga väga lähedalt kokku ning kipuvad allergeenidele heaks sigimiskohaks olema, seetõttu tuleks patju pesta kaks kuni kolm korda aastas. Veelgi tihedamalt peaksid seda tegema inimesed, kes elavad soojas ning niiskes kliimas, sest soojuse käes paljunevad tolmulestad väga hästi," ütles Boyd.

Whiting toob välja, et meie padjad sisaldavad õhus lendlevat tolmu, surnud naharakke, tolmulesti, rasu meie juustelt ning nahalt ja kõiksuguseid muid allergeene. Veelgi hullem: tolmulestad toituvad surnud naharakkudest, mis muudab padjad neile enam kui ideaalseks elukohaks.

Abi ei ole ka ainult oma padjapüüride pesemisest, sest tihti ei kata püür patja täielikult. "Hea viis kuidas oma patju kaitsta on kasutada padjakatteid, mis käivad padjapüüri ja padja vahele ning käivad lukuga kinni," ütleb Whiting. "Ka neid peaks pesema kord kuus."

Kuidas patju pesema peaks?

Patja pestes tuleks kõigepealt tegeleda õlil baseeruvate plekkidega padjal, näiteks meigiplekkidega. Selleks võib kasutada spetsiifilisi plekieemaldusvahendeid, kuid kõige lihtsam on kasutada siiski nõudepesuvahendit, sest see on loodud õlide lagundamiseks. Töötle plekki nõudepesuvahendiga jahedas vees, tehes kõigepealt pleki märjaks ning nühkides seejärel pesuaine vahule.

Naturaalsetest kiududest patju tuleks pesta õrna režiimiga külmas vees. Olenevalt su pesumasina suurusest võib juhtuda, et saad pesta korraga vaid ühte patja, et oma masinat mitte ülekoormata ning olla kindel, et padi ka korralikult puhtaks saab. Kui sul on ka kuivati, siis kuivata patja madala kuumuse ning aeglase tsentrifuugiga seni, kuni padi on täiesti kuiv, sest isegi veidi niiske padi võib minna hallitama, hoiatab Whiting. Ilma kuivatita padjapesijad saavad lasta sel lihtsalt õhu käes kuivada.