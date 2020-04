Naised räägivad ränkadest avastustest: minuga ta vaid seksis, pärast läks koju naise kaissu tagasi

Jagame teiega nelja naise lugu, kes kogesid kaunist suhet, aga avastasid mingil hetkel tõsiasja, et nad pole mehele ainsad.

Uuringutes on selgunud, et paljud suhtes olevad mehed soovivad võtta omale kõrvale nägusa noore naise, kellega aeg-ajalt hullata. See võib olla põhjuseks, miks nii paljud naised omavad kogemust olla «see teine».

Mees armukadetses, aga lõpuks läks alati oma naise kaissu tagasi

«Mingil põhjusel räägivad mehed alati sellest, kuidas nad on põhimõtteliselt lahutatud, aga otsivad lihtsalt veel oma korterit. Samas pärast ühist veedetud ööd ei suudeta järgmisel päeval isegi sõnumit saata. Olin juba kolm korda silma kinni pigistanud, et küll asi paika loksub, aga seda ei juhtunud kunagi.

Olin ise vallaline ja ütlesin seda kõigile. Mees muutus seda kuuldes eriti armukadedaks, et kuidas ja kellega ma aega veedan. Ta arvas, et oleksin pidanud ainult temaga aega veetma, ehkki see oli talle vaid seksisuhe ja läks alati tagasi oma naise kõrvale kaissu,» jagab esimene naine oma kogemust.

Kahtlaselt stiilne kodu

«Kohtusime Tinderis. Vahetasime meesterahvaga paar sõnumit ja ta tahtis kohtuda. Sõnumitest oli kohe aru saada, et ta on seksi peal väljas. Olin noor ja seksi osas just «maitse suhu» saanud, ehk siis see ei häirinud mind.

Kohtusime paar korda seksimise ja söömise eesmärgil. Ma oleksin võinud temasse veel rohkem armunud olla, aga tema juures oli asju, mis mind häiris. Tema kodu oli ülimaitsekalt sisustatud. Ühe kohtumise lõpus ütles ta, et on koos neiuga, kes elab 300 kilomeetri kaugusel. Olin šokeeritud,» ütleb naine ja kahtlustas, et stiilne kodu oli kaugel elava näitsiku sisustatud.

Nädalavahetus «sõpradega»

«Kohtusin mehega möödunud kevadel restoranis. Mul oli hiljuti purunenud suhte lahutusprotsess käsil. Rääkisin talle avatult oma olukorrast: kolm väikest last, enam kui kümme aastat kestnud suhte lõppemine ja paar kuud tagasi alanud lahutusprotsess.

Mees oli super, aga ma ise ei teadnud, kas ikka olen uueks suhteks valmis. Ta oli ilus, sportlik, lapsi armastav ja kõike muud, mida mehelt soovinud olen.

Kohtusime suve jooksul mõned korrad. Mees saatis oma päevi kirjeldavaid sõnumeid ja meie vestlused olid väga meeldivad. Me ei saanud tihemini kohtuda, kuna elasin lastega ja ei tahtnud neile uut inimest veel tutvustada. Mees veetis nädalalõppe sõpradega.

Suve lõpus veetsime koos ühe pika nädalavahetuse. Sel hetkel olid lapsed koos oma isaga reisil. Meil oli tõeliselt imeline aeg ja olin temaga väga õnnelik. Mees soovis meie suhtest kõigile rääkida, aga ma ei olnud selleks veel valmis. Pärast seda nädalavahetust suhtlesime mõnda aega veel sama tihedalt, aga siis tekkis vaikus.

Peagi kuulsin sõbralt, et mu kallimal oli olnud kogu aeg teine naine. Tema oligi see «sõber», kelle juures nädalavahetusi veetmas käis. Lisaks sellele jäi see neiu rasedaks ning aasta lõpus kolisid nad ühisesse koju. Nüüd jagab mees vastsündinud beebist internetis pilte ning räägib kõigile, kui õnnelik pere neil on. Mul läheb süda pahaks, kui selle mehe nime kuulen.»

Psühholoog Melanie Schlatter ütleb, et isaks saamisega seotud ebakindlus ja stress võivad teinekord panna mehi petma. Suur elumuutus meelitab tähelepanu eemale, sest nad ei tea, mis edasi saama hakkab.

Kodus naine ja laps ootamas