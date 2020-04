Tallinna astroloog nimetas päikesemärgid, kes lendlevad liigaasta probleemidest kergelt läbi

Tellijale

«Astroloogia vaatenurgast on liigaasta ebatavaline, kuna algab uus nelja-aastane tsükkel, mitte seetõttu, et veebruaris on üks lisapäev,» selgitab Ivanova. Liigaastaga on seotud palju ebauske ja müüte, mida ei tasu tõsiselt võtta, kuigi astroloog ise usub ühte neist – nimelt ei pea ta õigeks liigaastal abiellumist.

«2020. aastal pole see seotud mitte ebausuga, vaid planeetide seisuga taevas,» täpsustab ta. Asi on nimelt selles, et 11. maist 28. juunini on Veenus retrograadis. Veenus valitseb just armusuhete üle, tagades ka majandusliku heaolu. Retrograadi-perioodil pole aga tark mõte oma kooselu seadustada, kuna ette on näha rohkem tülisid ja probleeme.