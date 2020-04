Ekspert hoiatab: pandeemia ajal peab loobuma «boheemlaslikust seksist»

Metro vahendab professor Paul Hunteri sõnu, kes ütleb, et juhul, kui paar koos ei ela, ei tohiks nad ka seksida. Juhul, kui kumbki teist sümptomeid näitab, peab seksist vähemalt seitse päeva hoiduma.

Isegi paarid, kes elavad koos, peaksid seksist loobuma, kui kumbki neist on viiruse riskigrupis – see tähendab vanem kui 70, mõne olemasoleva haigusega või on rase – ja teisel partneril on sümptomid.

Hunter rõhutab eriliselt, et kui sa elad «boheemlaslikku elu», tuleb sellest loobuda. Boheemlaselu all peab spetsialist silmas mitmete inimestega magamist ning selle käigus sotsiaalset suhtlemist. «Kui su partner ei ela sinuga, peaksid sa temast eemale hoidma,» ütles Hunter. «Kui su seksielu on boheemlaslik ja sa ei saa seksida ilma, et kohtuksid mitme inimesega, peaksid sa kodus püsima. See on eriliselt tähtis, kui sa oled riskirühmas.»

Ei piisa ka vaid kondoomi kasutamisest, kuna viirus levib piiskade ja kontaktide kaudu – seksiga käib aga puudutused ja suudlemine kaasas.