Filmipublitsist Aare Ermel on Leni Reifenstahli kohta kirjutanud, et 101-aastaseks elanud endine tantsijanna ning Alpi-idealismi ja natsionaalsotsialistlikku müstitsismi propageerinud nn mägifilmide naisstaar oli naine, kes kujunes Natsi-Saksamaa tuntuimaks filmilavastajaks ning tema üldjuhtimisel vändatud propagandafilmid on vaieldamatult kaasaegse filmidokumentalistika suursaavutused.