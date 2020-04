ÜLEVAADE ⟩ Võimalused abi saamiseks, kui eriolukorras koduvägivalda koged

Soovitatav teade sisaldab

sinu nime,

sinu kontakti (telefoninumber ja aadress),

teadet, näiteks «Palun helista politseisse!», «Olen hädas», «Kodus on vägivald» või «Palun helista ohvriabi kriisitelefoninumbril 11 6006»

ja viisi, kuidas ohvriga ühendust saab.

Oluline on seejuures täpsustada, kas on sobiv, kui ohvriabitöötaja ise su mobiilinumbril helistab või on vaja, et politsei ukse taha saadetakse.

Teenindusasutuste personal

Valmista ette kirjalik teade, milles palud selle saajal vaikselt hädaabikõne teha. Jäta see sobival võimalusel asutuses töötavale personalile, kui käid mõnes väiksemas kaupluses, loomaarsti juures või apteegis. Kui vägivallatseja on seal koos sinuga, siis lisa teatele märkus, et seda lugedes ei tohi sulle küsimusi esitada ega telefoni edasi ulatada.

Salasõna

Kui sul on lapsed, siis õpeta neile salasõna-märguanne ajaks, mil neil tuleb hoida välisukse ligi ja lipsata välja abi kutsuma. Sel juhul saavad nad rääkida teiste täiskasvanutega, paludes neil diskreetselt hädaabikõne teha. Lastele tuleb varem selgeks õpetada, kus asub nende jaoks turvaline koht ja kuidas sinna vägivalla ajaks peitu minna.

Salasõna saab näiteks ka sugulase või sõbraga kokku leppida ning seda talle telefonis öelda, et ta teaks sellisel juhul hädaabikõne teha. Salasõna võib olla ka füüsiline, näiteks teatud asendis ruloo või ööseks sisse lülitatud valgusti, mida on väljast näha.

Lähedastega võib kokku leppida, et nad vajaduse korral regulaarselt sulle kontrollkõnesid teeksid või pakuksid end sulle appi sulle sisseoste tegema: nii on neil võimalik teada saada, kuidas su kodune olukord parajasti on. Nad ei tohiks küsida su koduse õhkkonna kohta otse, kuna vägivallatseja võib olla läheduses ja pealt kuulda.

Prügisõnum

Tühjenda plastpudel ja enne selle äraviskamist libista sinna vargsi kile sees teade oma abipalvega. Kui elad kortermaja ülemistel korrustel, siis viska pudel aknast välja. Kuna pudeleid korjatakse, võib keegi selle leida ja teadet märgata. Teade võiks olla vähemalt kahes keeles. Lisa teatele selle kirjutamise kuupäev ja aasta ning märkus, et abipalve kehtib pikka aega. Oluline on teatesse märkida, et teate leidja ei tuleks olukorda ise kontrollima.

Öösel lahkumine

Seksuaalvägivalla korral on võimalik pöörduda (taksoga, kutsudes politsei) seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse Tallinnas, Tartus, Pärnus või Kohtla-Järvel. Vaata juhist, kuidas öösiti kriisiabikeskusesse siseneda. Kui sinu kallal tarvitati füüsilist vägivalda, siis sõida lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda (EMOsse).

Taksos võid tasuda sularahas, et tehingu kohta ei jääks internetipangas jälge. Suuremates linnades on taksodel ka väljakujunenud ootekohad, kust neid ette helistamata leida võib. Erinevates majutusasutustes, näiteks hotellides, ollakse tavaliselt nõus sinu eest ka taksot tellima või hädaabikõne tegema.

Jälgimine

Juhul, kui sul on mobiiltelefon, siis tasub arvestada faktiga, et vägivallatseja võib seda jälgida. Võimaluse korral hangi endale teine kõnekaardiga telefon, mille aku on laetud ja mis on koju peidetud ning hääletul režiimil. Sellelt telefonilt saad sa teha kindlale sõbrale või asutusse hädaabikõne. Leppige sõbraga varasemalt kokku, et sellele telefoninumbrile ta ise sulle ei helistaks.

Enda turvalisuse tagamiseks tasub kindlaks teha ka see, kas sind jälgitakse tehniliste vahendite kaudu. Näiteks võib vägivallatseja olla paigaldanud koju kaameraid, heli lindistamiseks mõeldud seadmeid või muid tehnikasüsteeme. Samuti võib ta olla teinud asukoha määramise seadistuse sulle kuuluvates tehnilistes seadmetes, su laste seadmetes või paigaldanud jälgimisseadme su isiklikule sõiduautole. Vaata juhiseid, kuidas veebis turvaliselt sirvida ning oma andmeid hallata.

Kui kardad, et võid muutuda teistele ohtlikuks või vägivaldseks, pea nõu: