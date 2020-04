RETSEPT ⟩ Valmista ise: särtsakas prantsuse sibulasupp

Lõika kooritu sibulad pikkupidi pooleks ning seejärel viiluta õhukesteks viiludeks. Aseta need suurde potti ning kuumuta keskmisel kuumusel. Lisa järjest kõik sibulad ning puista neile peale umbes 1 tl soola. Kata pott kaanega ning kuumuta, kuni sibulad on muutunud klaasjaks ning kaane alt hakkab veidi auru tulema. Võta kaas pealt ära, keera kuumust vähemaks ning lisa musta pipart. Lase sibulatel madalal tulel haududa, neid aeg-ajalt segades. Sibulasupi põhi on valminud siis, kui eraldunud vedelik on aurustunud ning sibulad on kenasti kuldseks muutunud. Ole kannatlik, sest selleks võib kuluda umbes 3-4 tundi!