Päevas poolsada korda vetsu vahet käinud naine kaalus lõpuks 35 kilo

Kahe lapse ema on pärit Inglismaalt Walsalli linnakesest. Aastal 2014 hakkas tal kõht valutama ning isegi krõpsupaki söömine lõppes tema jaoks agooniaga. Kõigepealt määrati talle vale diagnoos – soole ärritussündroom (ing k irritable bowel syndrome ehk IBS). Trudi aga oli veendunud, et käimas on midagi tõsisemat, kuna pärast üht ampsu oli tema väljaheidetes veri.

Trudi on pidanud õppima stoomikotiga elama, kuid ütleb nüüd, et on selle omaks võtnud ja ei kujutagi elu ilma selleta enam ette. Ta käis uhkelt stoomikotiga ka Tenerifel puhkamas ning hoolimata pilkudest kandis rannas bikiine. «Ma loodan, et saan aidata sellega teisi inimesi, kes on sarnases olukorras,» ütleb Trudi. «Seda ei pea häbenema!»